Call of Duty: Cheater sollen Fallschirme „zufällig und zum Spaß“ verlieren

Schon seit einiger Zeit sorgt die Anti-Cheat Software Ricochet für Recht und Ordnung in den verschiedensten „Call of Duty“-Teilen. Dies wird sich auch mit dem kürzlich erfolgten Launch von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ nicht ändern.

In einem neuen Blogbeitrag haben die Entwickler über die neuesten Fortschritte der Software informiert, die unter anderem maschinelles Lernen nutzt, um die Anti-Cheat-Bemühungen zu unterstützen. Dazu kommt eine neue Maßnahme, die Cheater auf die Palme bringen soll: Splat.

Neue Maßnahme lässt Cheater einfach auf den Boden prallen

Wie die Entwickler in dem Blogbeitrag erklären, werden Cheater von Ricochet oft sofort aus dem Spiel geworfen, sobald sie auftauchen. Allerdings werden Schummler in „Call of Duty“ manchmal auch in Matches gelassen, um weitere Informationen über die Konten und die Art und Weise des Betrugs herauszufinden. Deshalb werden die bereits vorhandenen Maßnahmen wie Cloaking, Damage Shield und weitere in „Call of Duty: Modern Warfare 3“ zurückkehren und weiterhin in auch in „Warzone“ aktiv sein.

Dazu wird eine weitere Strategie eingeführt, die den Namen Splat trägt. Wenn ein Cheater entdeckt wird, können die Entwickler „zufällig und zum Spaß“ seinen Fallschirm deaktivieren, so dass der Spieler zu Boden fällt und ausgeschaltet wird. Befindet sich der Spieler schon im Match, kann mit Splat auch seine Geschwindigkeit angepasst werden, so dass ein einziger Bunny Hop diesen rund 3.000 Kilometer in die Luft schleudert.

Weitere Meldungen zu „Call of Duty: Modern Warfare 3“:

Wie die Entwickler beteuern, werden die Maßnahmen gegen Cheater nicht zufällig für Spieler aktiviert, die nicht betrügen. Auch eine Meldung wird diese nicht auslösen, noch kann das Spiel diese Strategien versehentlich aktivieren. Und während es den Verantwortlichen Spaß macht, Cheater zu Ärgern, die es in „Call of Duty“ in die Matches schaffen, sei es das Ziel zu verhindern, dass diese überhaupt einen Fuß in das Spiel setzen.

Quelle: Call of Duty, PC Gamer

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone 2, Call of Duty: Modern Warfare 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren