PlayStation Portal: Neue Wege zu spielen – Befeuert der „riesige Erfolg“ Sonys Handheld-Pläne?

Mit PlayStation Portal veröffentlichte Sony im letzten Winter einen Remote-Handheld, der es euch ermöglicht, PS5-Titel abzuspielen. Nachdem sich das Unternehmen in den letzten Monaten gleich mehrfach positiv zu den Verkaufszahlen äußerte, legte Hideaki Nishino in einem Interview noch einmal nach.

Wie der für die Hardware-Sparte von PlayStation verantwortliche Co-CEO im Gespräch mit BBC angab, entwickelte sich PlayStation Portal für Sony zu einem „riesigen Erfolg“. Konkrete Zahlen nannte Nishino zwar nicht, wies jedoch darauf hin, dass Sony immer nach neuen Mitteln und Wegen sucht, wie die Nutzer ihre Titel spielen können.

Dies stellte zuletzt die Ankündigung einer Cloud-Unterstützung für PlayStation Portal unter Beweis. Diese ermöglicht es Spielern mit einer aktiven PS Plus Premium-Mitgliedschaft, PS5-Titel auch ohne die Konsole zu streamen. Derzeit befindet sich die Cloud-Unterstützung von PlayStation Portal noch im Beta-Stadium und unterstützt lediglich ausgewählte Spiele.

PlayStation Portal als Wegbreiter für einen neuen Handheld?

„Vor Kurzem haben wir ein Betaprogramm angekündigt, das Cloud-Streaming direkt auf den Handheld ermöglicht“, kommentierte Nishino die weiteren Pläne mit PlayStation Portal. „Wir erkunden ständig verschiedene Optionen, wie Spieler Spiele spielen können.“

Ob der Erfolg von PlayStation Portal einem weiteren Handheld aus dem Hause Sony den Weg ebnen könnte, ließ der Co-CEO offen. Zuletzt sprachen gleich mehrere als vertrauenswürdig geltende Quellen von einem neuen PlayStation-Handheld.

Den Anfang machte ein Bericht von Bloomberg, in dem es hieß, dass Sony in der Tat an einem neuen Handheld arbeitet. Da sich das System noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, sollten wir laut Bloomberg vorerst aber nicht mit konkreten Details oder gar einer Ankündigung durch Sony rechnen.

In dieser Woche meldeten sich zudem die Kollegen von Digital Foundry zu Wort. Laut Senior Staff Writer John Linneman erfuhr Digital Foundry bereits vor ein paar Monaten von einem neuen PlayStation-Handheld. Konkreter wurde Linneman in diesem Zusammenhang jedoch nicht.

Buhlen zukünftig alle Konsolenhersteller um den Handheldmarkt?

Laut dem Bericht von Bloomberg soll es Sony mit dem PlayStation-Handheld darum gehen, in direkte Konkurrenz zur Switch beziehungsweise dem Nachfolger des erfolgreichen Nintendo-Systems zu treten. Gleichzeitig möchte das japanische Unternehmen den unbestätigten Angaben zufolge die Zielgruppe erweitern.

Ein Vorhaben, das in dieser Form auch Microsoft verfolgt. Hier sind wir allerdings schon einen Schritt weiter. Denn während Sony zu einem möglichen Handheld weiter schweigt, bestätigte Xbox-Boss Phil Spencer kürzlich die laufenden Arbeiten an einem Xbox-Handheld.

Da das Xbox-Hardware-Team aktuell noch mit diversen Prototypen experimentiert, ist unklar, in welche Richtung sich der Xbox-Handheld bewegen wird. So oder so könnten sich die Handhelds jedoch zum „nächsten großen Schlachtfeld“ der Gamingbranche entwickeln. Diesen Standpunkt vertritt zumindest GamesIndustrys Rob Fahey.

Neben dem durchschlagenden Erfolg der Switch in Japan könnte auch Valves Steam Deck zu einem Umdenken bei Sony und Microsoft geführt haben. Zumal es immer mehr Haushalte ohne große TV-Geräte gebe, wodurch ganz neue Zielgruppen für Handhelds erschlossen werden könnten.

Weitere Meldungen zu PlayStation Portal.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren