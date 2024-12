The Game Awards 2024: Jason Schreier stimmt auf große Überraschungen ein

Kurz vor dem Start der The Game Awards 2024 in dieser Woche stimmte uns der Bloomberg-Journalist und Industrie-Insider Jason Schreier auf die Veranstaltung ein. Den Informationen von Schreier zufolge dürfen wir uns auf große Ankündigungen freuen, die laut Schreier so nur die wenigsten erwartet haben dürften.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag finden in dieser Woche die The Game Awards 2024 statt. Wie in den letzten Tagen bestätigt wurde, dürfen wir uns auch in diesem Jahr auf diverse Enthüllungen freuen.

Zu Gesicht bekommen wir beispielsweise den Loot-Shooter „Borderlands 4“ oder Hangar 13s neues Projekt „Mafia: The Old Country“. Geht es nach den Informationen des Bloomberg-Journalisten Jason Schreier, dann dürfen wir uns diesem Jahr auf eine spannende Show mit gleich mehreren großen Ankündigungen freuen.

Laut dem gut vernetzten Industrie-Insider befinden sich unter den Ankündigungen auf den The Game Awards mindestens zwei Titel, mit denen in dieser Form nur die wenigsten gerechnet haben dürften.

Schreier spricht von mehreren Überraschungen

Um die Spannung nicht zu verderben und sich nicht selbst in Probleme zu bringen, nannte Schreier natürlich keine konkreten Namen. Dennoch machte er mit seiner Aussage Lust auf die The Game Awards 2024, die seiner Meinung nach für gleich mehrere Überraschungen sorgen werden.

Zudem merkte Schreier an, dass auch Titel angekündigt werden, die erst 2026 oder noch später erscheinen.

„Was kann ich sagen, ohne Ärger zu bekommen? Ich weiß von ein paar Ankündigungen, die es geben wird. Sie gelten definitiv als große Ankündigungen. Allerdings handelt es sich bei den großen Ankündigungen um Spiele, die erst in einigen Jahren erscheinen. Ich denke also, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Sie ein oder zwei Teaser-Trailer für ein Spiel sehen werden, das 2026 oder sogar noch später erscheint“, so Schreier weiter.

„Es gibt mindestens zwei Dinge, die euch reagieren und sagen lassen werden: ‚Heilige Sch***. Ich kann nicht glauben, dass diese Sache vertreten ist!‘ Das kann ich zu mindestens zwei Dingen sagen.“

Weiterer Insider spricht von großen Ankündigungen

Mit seinen Aussagen steht Schreier nicht alleine da. In der letzten Woche meldete sich mit Andy Robinson der Gründer von Videogames Chronicle zu Wort, der in der Branche ebenfalls gut vernetzt ist.

Auch Robinson sprach von einer spannenden Veranstaltung und mehreren großen Ankündigungen, die auf den The Game Awards 2024 vorgenommen werden sollen.

„Nächste Woche erwarten uns SEHR große Game Awards“, schrieb Robinson und versicherte, dass es sich bei seiner Aussage nicht um eine bloße Vermutung handelt.

Die The Game Awards 2024 starten in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember um 1:30 Uhr.

