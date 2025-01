FInal Fantasy 7 Rebirth: Aerith oder Tifa? Entwickler äußert sich zu Clouds Beziehungsdreieck

Die Beziehung von Cloud zu Aerith und Tifa liefert in „Final Fantasy 7: Rebirth“ viel Raum für Spekulationen. Nachdem zuletzt auch eine Aussage von Director Naoki Hamaguchi für Verwirrung unter den Fans gesorgt hatte, äußerte sich der Entwickler nun erneut zu Clouds Beziehungsdreieck.

In „Final Fantasy 7“ hat Held Cloud mit Aerith und Tifa gleich zwei Damen an seiner Seite, sodass das Beziehungsdreieck viel Spielraum für Interpretationen lässt. Aus diesem Grund streiten die Fans bereits seit dem Originalspiel aus dem Jahr 1997 darüber, wer nun Clouds beste Partnerin für eine mögliche Romanze sei.

Im letzten Jahr veröffentlichte Square Enix „Final Fantasy 7: Rebirth“, wodurch die Beziehungen zwischen den drei Charakteren noch mehr durcheinander gewürfelt wurden. So ließen sich in der Neuauflage durch unterschiedliche Entscheidungen alle möglichen Paarungen realisieren. Allerdings gab es auch eine Szene im Spiel, die innerhalb der Community für Verwirrung sorgte. Dazu äußerte sich jetzt auch Game Director Naoki Hamaguchi ein weiteres Mal.

Aerith nur eine Schwester für Cloud?

In der entsprechenden Szene kommt Clouds Mutter Claudia zu Wort und erteilt den Rat, dass ein Mädchen, dass Cloud „wie eine Schwester mit sich zieht“, eine gute Freundin für ihn wäre – zumindest im japanischen Original. In der westlichen Fassung wurde die Zeile nämlich etwas anders übersetzt und lautet: „Ein älteres, reiferes Mädchen, das dich auf dem rechten Weg halten kann (…) Das ist der perfekte Typ für dich, würde ich sagen.“

Als im Nachhinein auch Game Director Hamaguchi in einem Interview verriet, dass „Aerith immer diese Art schwesterlicher Charakter war, der Cloud mit sich zieht und ihn ermutigt“, brach eine regelrechte Debatte unter den Fans aus. Demnach sei die Beziehung zwischen Cloud und Aerith eher eine familiäre Liebe und nicht von romantischer Art, woraufhin Teile der Community auch die Social-Media-Konten von Hamaguchi bombardierten.

Aus diesem Grund meldete sich der Game Director in einem Interview mit Automaton nochmals zu Wort, um ein für alle Mal klarzustellen: „Als Schöpfer sprechen wir nicht über die romantischen Beziehungen der Charaktere, es sei denn, dies geschieht durch den Inhalt.“ Demnach war seine jüngste Aussage, die zu den Diskussionen führte, auch nicht offiziell. Stattdessen würde alles, was die Spieler über die zwischenmenschlichen Beziehungen der Charaktere wissen müssten, durch die Spieler erzählt.

Sprachunterschiede können zu Missverständnissen führen

Wie Hamaguchi im Interview außerdem erklärte, könnten die unterschiedlichen Ansichten auch durch die Sprachunterschiede zustande kommen, die für Missverständnis sorgen. So ist das bildliche Konzept einer „Ehefrau, die wie eine ältere Schwester ist“, in Japan deutlich verbreiteter als in Nordamerika. Deswegen sollte das Konzept der „schwesterlichen Liebe“ auch nicht wortwörtlich interpretiert werden.

Zum Abschluss des Gesprächs betonte der Game Director nochmals: „Ich möchte den Fans noch einmal sagen, dass die Beziehungen der Charaktere durch Inhalte dargestellt werden. Als Schöpfer werden wir weiterhin (die Beziehungen zwischen unseren Charakteren usw.) durch unsere Inhalte vermitteln. Beispielsweise wird niemand offizielle Aussagen darüber machen, wen Cloud mag, wen Aerith mag usw.“

Wie es mit Cloud, Aerith und Tifa weitergehen wird, werden Spieler im kommenden „Final Fantasy 7 Remake Part 3“ erfahren. Möglicherweise haben sich die Entwickler auch für den Abschluss der Trilogie wieder neue Szenen einfallen lassen, die die Beziehungen der Charaktere weiter beleuchten. Bis das Rollenspiel erscheint, wird es aber noch dauern, obwohl die Entwicklung den Entwicklern zufolge zuletzt gute Fortschritte gemacht habe. Ein Release-Termin steht allerdings noch aus.

