Marathon: Ein Concord 2.0? Entwickler richtet sich mit Bitte an die Community

Nach dem katastrophalen Marktstart von „Concord" wächst die Skepsis gegenüber Bungies PvP-Shooter „Marathon“. Ein ehemaliger Entwickler appelliert nun an die Fairness der Community.

Während Bungie daran arbeitet, mit „Marathon“ an frühere Erfolge anzuknüpfen, sieht sich das Projekt zunehmender Kritik ausgesetzt. In Online-Foren und Kommentarspalten wird der Shooter bereits als potenzieller Flop bezeichnet – häufig in direkter Verbindung mit dem 2024 veröffentlichten „Concord“, das von Kritikern und Spielern gleichermaßen zurückhaltend aufgenommen wurde. Sony Interactive Entertainment nahm den Titel wenige Tage nach dem Launch vom Markt.

Entwickler meldet sich zu Wort

Einer der Entwickler von „Concord“ hat sich nun öffentlich zu den Vergleichen geäußert. Stephan Williams, ehemaliger VFX-Künstler hinter dem Shooter, erklärte auf Reddit: „Nachdem ich die Kommentare auf Reddit, YouTube und Twitch darüber gelesen habe, dass Marathon Concord 2.0 sei, wollte ich einfach einen kleinen Einblick geben, wie sich ein vierzigjähriger Mann fühlt, nachdem er einen großen Teil seines Lebens der Entwicklung von Videospielen gewidmet hat.“

Williams zeigt Verständnis für die ablehnende Haltung gegenüber „Concord“, verwies jedoch darauf, dass die Gründe dafür vielfältig seien – vom generischen Design bis hin zu einem schwachen Marketing. Er räumt ein, dass das Spiel „nicht den gewünschten Anklang“ fand, betonte jedoch, dass dies kein Maßstab für zukünftige Titel wie „Marathon“ sein sollte.

Besonders hob er hervor: „Ich habe an Concord gearbeitet und mein Bestes gegeben. Wir haben es nicht geschafft, aber bitte bestraft nicht andere für unsere Fehler.“ Abschließend appelliert er an die Gaming-Community, neuen Projekten mit Offenheit zu begegnen: „Seid nett und bleibt cool, denn Videospiele sollen Spaß machen.“

Viele Nutzer zeigten sich in den Kommentaren zustimmend. Sie kritisierten zwar die Schwächen von „Concord“, waren aber überwiegend der Ansicht, dass „Marathon“ unabhängig davon bewertet werden sollte. Die komplette Aussage von Stephan Williams, in der er auch auf die persönliche „Concord“-Situation eingeht, lest ihr auf Reddit.

Ab September haben wir Gewissheit

Bungies „Marathon“ ist ein First-Person-Extraktions-Shooter mit Fokus auf PvP-Gefechte. Das Spiel ist im Universum des gleichnamigen Klassikers aus den 1990er Jahren angesiedelt, wurde jedoch vollständig neu interpretiert. Die Veröffentlichung ist für den 23. September 2025 auf PS5, Xbox Series X/S und PC geplant.

Spieler treten in Dreiergruppen als sogenannte „Runner“ an, um feindliche Gebiete zu durchqueren, wertvolle Ressourcen zu bergen und lebend zu entkommen. Zur Auswahl stehen sechs verschiedene Typen mit individuellen Fähigkeiten. Bisher bekannt sind: Locus, Blackbird, Glitch und Void. Die Geschichte spielt auf einem Geisterschiff in der Umlaufbahn von Tau Ceti IV.

In einem Livestream gab Bungie erste Einblicke in das Gameplay und kündigte gleichzeitig eine geschlossene Alpha-Phase an, die ausgewählten Spielern in Kürze Zugang zum Spiel ermöglichen soll.

