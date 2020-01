The Witcher 3: Netflix-Serie sorgt für neuen Spieler-Rekord – Update

"The Witcher 3: Wild Hunt" ist auf Steam hinsichtlich der Spielerzahlen erfolgreicher als einst zum Launch. Ähnlich dürfte es auf den Konsolen aussehen. Auslöser ist nicht zuletzt die Netflix-Serie, die vor Weihnachten an den Start ging.

Update: Während zu den Konsolenversionen weiterhin keine Zahlen vorliegen, konnte „The Witcher 3: Wild Hunt“ auf Steam inzwischen die Marke von fast 102.000 gleichzeitigen Spielern durchbrechen.

Meldung vom 30. Dezember 2019: „The Witcher 3“ ist schon seit Jahren ein Dauerseller. Doch die kürzlich erfolgte Veröffentlichung der Netflix-Serie rund um den Hexer konnte das Interesse nochmals beflügeln.

Schon vor einigen Tagen wurden auf Steam 48.000 gleichzeitige Spieler gezählt. Dabei handelt es sich um den besten Wert seit Sommer 2016. Die Feiertage sorgten dafür, dass diese Zahl nochmals deutlich gesteigert werden konnte. Weihnachten wurde ein Peak von 94.600 Spielern gemessen.

Mehr als zum Launch

Das sind mehr Gamer als zum Launch des Rollenspiels aus dem Hause CD Projekt. Bei der Markteinführung von „The Witcher 3: Wild Hunt“ kam der Titel auf etwa 92.200 gleichzeitige Gamer.

Zu beachten ist: Bei den fast 100.000 Spielern handelt es sich nur um die Leute, die über Steam registriert wurden. „The Witcher 3“ ist außerdem für die drei aktuellen Konsolen erhältlich, sodass an den Feiertagen mit Abstand mehr Spieler einen Ausflug in die Welt des Hexers unternommen haben dürften.

Dafür gibt es natürlich zwei Gründe: Einerseits versammeln sich an den freien Tagen traditionell mehr Leute an den Bildschirmen und zocken das eine oder andere Spiel. Und auf der anderen Seite sorgte die Netflix-Serie zu „The Witcher“ in den letzten Dezember-Wochen für reichlich Aufmerksamkeit.

Und die Aufmerksamkeit dürfte eine Weile gesichert werden: Eine weitere Staffel wurde bereits von Netflix in Auftrag gegeben. CD Projekt bereitet sich hingegen auf die Veröffentlichung von „Cyberpunk 2077“ vor.

