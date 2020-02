PS5: Gran Turismo-Schöpfer möchte die zusätzliche Leistung für besonders hohe Framerates nutzen

Sony Interactive Entertainment wird bekanntermaßen Ende des Jahres eine neue Konsolengeneration einleiten. Eines der Entwicklerstudios, das die höhere Leistung der PlayStation 5 nutzen möchte, ist Polyphony Digital. In einem aktuellen Gespräch ging auch „Gran Turismo“-Schöpfer und -Produzent Kazunori Yamauchi auf seine Pläne für die Zukunft der Reihe ein.

Die nächste Veränderung der Spielerfahrungen

Demnach möchte er die zusätzlichen Ressourcen der PlayStation 5 nutzen, um vor allem die Framerate in die Höhe zu treiben. Sein Ziel ist es bis zu 240fps auf der Konsole zu erreichen. So sagte Yamauchi:

„Ich bin eher an den Fortschritten interessiert, die wir in Bezug auf die zeitliche Auflösung machen können, als an der räumlichen Auflösung, von der sie sprechen. In Bezug auf die Bilder pro Sekunde bin ich interessierter daran, sie auf 120 fps oder sogar 240 fps anzuheben, anstatt sie bei 60 fps zu belassen. Ich denke, dass es das ist, was die Erfahrung von hier an verändern wird.“

Im Weiteren sprach Yamauchi auch über den Anstieg der Leistung zwischen den Konsolengenerationen. Demnach sei ein Sprung, wie er seinerzeit von der PlayStation auf die PlayStation 2 vorgenommen wurde, nicht mehr möglich. Damals habe man die hundertfache Leistung erhalten. Heutzutage sind die Schritte deutlich kleiner. Nichtsdestotrotz werden sie ihre Wirkung hinterlassen.

Eine offizielle Enthüllung der PlayStation 5 steht weiterhin aus, wobei allmählich auch der Februar zuneige geht, der meist für die Ankündigung der neuen Konsole in den Umlauf gebracht wurde. Doch wird Sony Interactive Entertainment mit der PlayStation 5 auch weitere Funktionen bieten, wobei man vor allem auch eine besonders schnelle Festplatte einbaut, die die Ladezeiten deutlich verringern kann. Alternativ können auch größere Datenmengen schneller verarbeitet werden.

GTPlanet via WCCFtech

