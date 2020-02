Stadia: Googles Vision zu realisieren, benötigt Zeit – Unternehmen bittet um Geduld

Bekanntermaßen legte Googles Streaming-Dienst Stadia einen durchwachsenen Start hin. Zum Launch im vergangenen November fehlte es nicht nur an zugkräftigen Exklusiv-Titeln.

Darüber hinaus wurden Features, die im Rahmen der offiziellen Ankündigung noch vollmundig versprochen wurden, erst mit reichlich Verspätung veröffentlicht oder lassen im schlimmsten Fall bis heute auf sich warten. Trotz allem hält Google laut Director of Product Management Andrey Doronichev weiter an seiner großen Vision für Stadia fest. Gleichzeitig bittet das Unternehmen jedoch um ein wenig Geduld, da die Weiterentwicklung des Cloud-Gaming-Dienstes einiges an Zeit in Anspruch nimmt.

Google hält an seinen großen Visionen fest

„Wir haben unsere Vision angekündigt, die groß ist, und wir werden einige Zeit brauchen, um dorthin zu gelangen. Das ist okay. Das ist toll. Darum geht es doch, oder? Es geht nicht nur um geringfügige Verbesserungen, es geht nicht um eine bestimmte Funktion. Es geht um eine große, kühne Aussage darüber, wohin wir gehen. Wir fahren sehr, sehr zuversichtlich dorthin. Nach der bisherigen Geschwindigkeit zu urteilen, bin ich eher zuversichtlich, dass wir das Ganze liefern und überbieten können“, so Doronichev.

Und weiter: „Stadia basiert auf derselben Infrastruktur, der Google-Infrastruktur, die in den letzten ein oder zwei Jahrzehnten Suchanfragen und YouTube-Videos für Milliarden von Nutzern auf der ganzen Welt bereitgestellt hat. Dies ist eines der Dinge, bei denen ich der Meinung bin, dass sich die Frage, ob wir das überhaupt schaffen können, gar nicht stellt.“

Zu weiteren Titeln oder Features, die in den kommenden Monaten den Weg auf Stadia finden könnten, machte Doronichev keine Angaben.

