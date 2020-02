Silent Hill: Enthüllung kommende Woche? Kojima Productions streut Hinweise

Vor einigen Jahren gab es viele enttäuschte Gesichter, als Hideo Kojima seinen damaligen Arbeitgeber Konami verließ und zuvor der Horror-Titel „Silent Hills“ eingestampft wurde. Mittlerweile verdichten sich die Hinweise darauf, dass sich der „Death Stranding“-Schöpfer nochmals der Marke annehmen könnte und die Enthüllung des Spiels in der kommenden Woche erfolgt.

Es begann heute mit einem Tweet von Kojima Productions, der zunächst recht unscheinbar wirkt. Darauf zu sehen ist ein Mitarbeiter des Studios, der mit einem Kollegen telefoniert, der sich gerade in Großbritannien befindet.

Doch schauen wir einmal genauer hin: Der Tweet liefert mehrere Hinweise, die für ein neues „Silent Hill“ sprechen. Auch die nahende Enthüllung eines neuen Projektes wird im Grunde erwähnt.

Sorry to be silent everyone! I’ve been really busy lately…..I think i can say more soon about what we are going to…..#KojimaProductions https://t.co/Vr0qPj3DwV pic.twitter.com/BiweDgGC4v — Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) February 28, 2020

Hinweis Nummer 1 im Text des Tweets: Kojima Productions machte nicht nur mit Bildern auf das Telefonat aufmerksam, auch lest ihr auf Twitter einen Begleittext, der wie folgt klingt: „Ich entschuldige mich bei allen für das Schweigen [be silent]. Ich war in letzter Zeit sehr beschäftigt… Ich denke, ich kann bald mehr darüber sagen, was wir machen.“

Damit dürfte schon einmal klar sein: Kojima Productions wird in absehbarer Zeit etwas ankündigen oder enthüllen. Auch kann vermutet werden, dass das Wort „Silent“ nicht zufällig gewählt wurde.

Hinweis Nummer 2 zum Zeitpunkt der Enthüllung: Auf dem veröffentlichten Bild notiert der Entwickler etwas auf einem gelben Zettel. Bei einer Vergrößerung werden die Worte „Next Week“ sichtbar. Auch hierbei dürfte es sich um keinen zufälligen Hinweis handeln. Ausgegangenen werden kann davon, dass die Enthüllung des neuen Projektes in der kommenden Woche erfolgen wird.

Hinweis Nummer 3 wird noch eindeutiger: Die Notiz „Next Week“ wurde mit einem Bleistift geschrieben, der einen Hinweis auf die „Silent Hill“-Reihe liefert. Darauf zu lesen ist das Wort „Pyramid“. Kenner der Reihe dürften sofort wissen, was damit gemeint ist, denn der Pyramid Head gilt im Grunde als Maskottchen der Reihe.

Weitere Hinweise auf Silent Hill

Die Möglichkeit, dass Kojima Productions in der kommenden Woche ein neues „Silent Hill“ ankündigen wird, klingt gar nicht so abwegig. Und tatsächlich gab es in den vergangenen Wochen mehrere Hinweise.

Wir erinnern uns an einen Tweet von Hideo Kojima, der im Dezember veröffentlicht wurde. Auch dieser war zunächst recht unscheinbar. Der Game Designer schrieb: „Ich arbeite am nächsten Konzept, während niemand im Büro ist.“ Im Büro war es also leise (Silent). Und auf dem Bild des Tweets war ein PC-Monitor zu sehen, der einen Hügel (Hill) zeigt. Schon damals sahen viele Fans einen festen Hinweis auf die Rückkehr von „Silent Hill“.

+++ Silent Hill: Das sagt Konami zu den Gerüchten +++

Und das war längst nicht alles: Im vergangenen Dezember machte die unbestätigte Meldung die Runde, dass sich Kojima und Konami in Gesprächen befinden. Ziel sei es, ein neues „Silent Hill“ zu erschaffen. Im Januar betonte ein vermeintlicher Insider, dass sogar zwei „Silent Hill“-Spiele in Arbeit sind. Zudem kam mehrfach das Gerücht auf, dass es sich beim nächsten Spiel von Kojima Productions um einen Horror-Titel handelt.

Was meint ihr? Sagt es uns in den Kommentaren.

Working on the next concept while no one is in the office. pic.twitter.com/1zIeo5nnBo — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 23, 2019

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Silent Hill