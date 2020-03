PS5: Tempest Engine bringt komplett neuartigen 3D-Sound – auf Ohrprofile abgestimmt

Sony möchte auch mit dem Sound in der PS5 ein bisher nicht erreichtes Gefühl der Präsenz in den Spielwelten erreichen. Dazu hat der PlayStation 5-Hersteller zusammen mit AMD die Tempest Engine entwickelt, die realistische Soundwiedergabe ermöglichen soll, die sogar auf die Ohren der Spieler angepasst sind.

Sony Interactive Entertainment möchte mit der PS5 ein bisher noch nicht gebotenes Gefühl der Präsenz in den Spielumgebungen bieten. Das soll nicht nur durch sichtbar bessere Grafik und Physik-Simulationen erreicht werden, sondern vor allem auch durch neuartigen 3D-Sound. Details hat der PS5 Lead System Architekt Mark Cerny in der PS5-Technik-Präsentation (via digitalfoundry) enthüllt.

PS5: Sound-Revolution soll eingeleitet werden

Da es auf dem Markt nichts brauchbares gibt, hat Sony zusammen mit AMD die Tempest 3D-Sound Engine entwickelt. Dazu wurden Compute Units der GPU modifiziert, sodass sie den SPUs aus dem CELL-Chip der PS3 sehr ähnlich sind, die extrem gut für Sound-Verarbeitung geeignet waren. Durch die Tempest Engine soll die PS5 hunderte Sound-Quellen in sehr hoher Qualität so darstellen können, dass der Zuhörer die genaue Position im Raum erkennt.

„Am Ende haben wir eine Einheit mit ungefähr der gleichen SIMD-Leistung und Bandbreite wie alle acht Jaguar-Kerne in der PS4 zusammen“, verrät Mark Cerny in seiner Präsentation. „Wenn wir die gleichen Algorithmen wie PSVR verwenden würden, reicht das für etwa fünftausend Schallquellen – aber natürlich wollen wir komplexere Algorithmen verwenden, und wir brauchen nicht so viele Sounds.“

Der revolutionäre Sound soll für Nutzer von TV-Lautsprechern, Kopfhörern, Soundbars oder Heimkinoanlagen gleichermaßen geboten werden. Um den Sound wirklich realistisch wiederzugeben, wird er mittels HRTF-System verarbeitet. Das bedeutet, dass der Sound so klingt, als ob er tatsächlich durch eine Ohrmuschel gelangt ist.

An Ohrprofile angepasster Sound

Da jede Ohrmuschel anders ist, muss der Spieler zunächst mittels Konfigurationstool eine von fünf Vorgaben auswählen. So soll der optimale Sound auf individuell auf den Spieler angepasst werden. Das System befindet sich allerdings noch in der Entwicklung, sodass es auch sein könnte, dass mittels Foto der Ohrmuschel möglicherweise persönlich angepasste HRTF-Profile für den Spieler angefertigt und verwendet werden können. Der Spielsound soll somit nicht mehr von Klängen aus der realen Welt zu unterscheiden sein.

„Vielleicht schicken Sie uns ein Foto Ihres Ohres, und wir verwenden ein neuronales Netzwerk, um die nächstgelegene HRTF in unserer Bibliothek auszuwählen“, schlägt Mark Cerny vor. „Vielleicht schicken Sie uns ein Video Ihrer Ohren und Ihres Kopfes, und wir erstellen ein 3D-Modell davon und synthetisieren die HRTF.

Vielleicht spielen Sie ein Audiospiel, um Ihre HRTF zu tunen, wir ändern sie während des Spiels subtil, und Sie können sich auf die HRTF konzentrieren, die Ihnen die höchste Punktzahl gibt, was bedeutet, dass sie am besten zu Ihnen passt. Dies ist eine Reise, die wir alle in den nächsten Jahren gemeinsam unternehmen werden. Letztendlich sind wir entschlossen, jedem die Möglichkeit zu geben, diese nächste Stufe des Realismus zu erleben.“

