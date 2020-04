The Last of Us Part 2: Demo geplant? Das sagt Naughty Dog zu einer Probefassung

Wie im Laufe der Woche eingeräumt wurde, wird sich "The Last of Us: Part 2" aufgrund des Coronavirus auf einen unbestimmten Termin verschieben. Doch wie stehen die Chancen, dass uns die zusätzliche Wartezeit mit einer Demo versüßt wird?

Aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus wurde "The Last of Us: Part 2" auf einen unbekannten Termin verschoben.

Zum Leidwesen der Spieler räumten Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog in dieser Woche ein, dass aus der geplanten Veröffentlichung von „The Last of Us: Part 2“ Ende Mai nichts wird.

Stattdessen sehen sich die Verantwortlichen aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus mit logistischen Problemen konfrontiert. Um sicherzustellen, dass alle Spieler „The Last of Us: Part 2“ pünktlich zum Launch erhalten, wurde das ambitionierte Abenteuer auf einen unbestimmten Termin verschoben. Doch wie stehen eigentlich die Chancen, dass uns die zusätzliche Wartezeit mit einer Demo versüßt wird?

Demo wäre mit viel Aufwand verbunden

Dieser Frage stellte sich Creative-Director Neil Druckmann und wies darauf hin, dass wir nicht mit einer Probefassung zu „The Last of Us: Part 2“ rechnen sollten. Laut Druckmann wäre eine öffentliche Demo schlichtweg mit einem zu großen Aufwand verbunden, da im Gegensatz zur einer Anspielversion, die beispielsweise auf einem Presse-Event präsentiert wird, nicht problemlos dafür gesorgt werden kann, dass alles rund läuft. Stattdessen würde das verantwortliche Entwicklerteam bei einer öffentlichen Demo schlichtweg bei Null anfangen.

„Das ist eine ganze Menge an Arbeit, die wir unserem Team nicht zumuten wollen. Wir wollen uns lieber darauf konzentrieren, das eigentliche Spiel fertigzustellen“, führte Druckmann aus und merkte anschließend an, dass die letzte Presse-Demo ohnehin auf einem älteren Build basierte, der nur noch wenig mit dem finalen Produkt gemeinsam habe.

„The Last of Us: Part 2“ befindet sich exklusiv für die PS4 in Entwicklung.

