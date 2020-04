DualSense: Positionsbestimmung durch Mikrofone im PS5-Controller angedeutet – Patent

Sonys Lead System Architekt Mark Cerny hat im Rahmen der technischen PS5-Enthüllung einen großen Fokus auf die Audio-Fähigkeiten der Next-Gen-Konsole gelegt. In diese Kategorie fällt auch die neuste Meldung basierend auf einem frisch veröffentlichten Patent. In diesem geht es um die integrierten Mikrofone des kürzlich vorgestellten DualSense-Controllers für die PS5.

Multifunktionale Mikrofone im Controller?

Im Rahmen der Enthüllung des PS5-Controllers hieß es lediglich, dass der DualSense integrierte Mikrofone besitzt, welche den Sprach-Chat der Nutzer ohne zusätzliche Headsets ermöglichen soll. Doch das in dieser Woche veröffentlichte Patent könnte weitere Features andeuten.

Die Redakteure von SegementNext (via PSLS) haben das im Februar registrierte Patent entdeckt, nachdem es am Montag dieser Woche veröffentlicht wurde. Laut dem Patent sind im DualSense-Controller mindestens drei Mikrofone integriert, die in Zusammenarbeit dafür sorgen können, das Nebengeräusche herausgefiltert werden können. Entsprechend soll in Sprach-Chats tatsächlich auch nur der Nutzer vor dem Controller zu hören sein.



„Wenn drei oder mehr Mikrofone im Mikrofonarray enthalten sind, ist es möglich, die Position einer Schallquelle relativ zum Mikrofonarray zu bestimmen […]. In Kombination mit der bekannten Position und Ausrichtung des Steuergeräts (die auf der Grundlage von Sensoren und Tracking-Methoden bestimmt werden) und in Erweiterung der bekannten Position und Ausrichtung des Mikrofonarrays kann die Position der Schallquelle innerhalb der interaktiven Umgebung bestimmt werden“, heißt es im Patent.

Und weiter: „Darüber hinaus kann der aufgenommene Ton verarbeitet werden, um Geräusche auszuschließen, die nicht aus einem bestimmten Bereich der interaktiven Umgebung stammen.“

Wie das Patent erklärt, kann mit Hilfe der Mikrofone im Controller auch die Position von Tonquellen bestimmt werden. Dies könnte auch in lokalen Multiplayer-Umgebungen von Interesse sein, wenn mehrere Controller gleichzeitig verwendet werden. Möglicherweise könnten so Gruppen-Chats ermöglicht werden, in denen auch jeweils nur der betreffende Nutzer vor dem Controller zu hören ist.

Im Patent heißt es weiter: „Wenn mehrere Controller verwendet werden, können die von den mehreren Controllern erfassten Audiodaten in Kombination mit den Positionen und Ausrichtungen der Controller analysiert werden, um die Orte zu bestimmen, von denen die Klänge mit hoher Genauigkeit stammen.“

Es wäre auch denkbar, dass die vom DualSense erfassten Tondaten in Zusammenarbeit mit der Tempest Engine, die in der PS5 für den Sound verantwortlich ist, verwendet werden, um die Sound-Ausgabe auf das jeweilige Soundsystem abzustimmen. So könnte der Controller als eine Art Kalibrierungsmikrofon für die Next-Gen-Konsole dienen.

Sonys Mark Cerny betonte bereits, dass man auf allen Soundsystemen vom TV-Lautsprecher über Soundbars und Heimkinosysteme bis hin zu Headsets den bestmöglichen Sound bieten möchte. Eine Möglichkeit für eine gewisse Kalibrierung wäre dabei sicherlich hilfreich.

Genauere Details zu den Funktionen des DualSense-Controllers sollen enthüllt werden, wenn der Launch der PS5 näher gerückt ist. Laut aktueller Planung soll die PS5 zum Ende des Jahres im Handel erhältlich sein.

