Ghost of Tsushima: Für mehr Realismus – Es wird auf Wegpunkte verzichtet

In einem Interview nannten die Entwickler von Sucker Punch frische Details zu "Ghost of Tsushima". Unter anderem wurde darauf hingewiesen, dass aufgrund des angestrebten Realismus auf klassische Wegpunkte verzichtet wird.

"Ghost of Tsushima" erscheint exklusiv für die PlayStation 4.

Im Gespräch mit dem Offiziellen PlayStation Magazin ließen sich die kreativen Köpfe von Sucker Punch über ihr neues Projekt „Ghost of Tsushima“ aus.

Wie es unter anderem hieß, legen die Entwickler besonders großen Wert auf einen gewissen Grad an Realismus. Dies wiederum hat zur Folge, dass in „Ghost of Tsushima“ auf klassische Wegpunkte, wie ihr sie aus anderen Titeln kennt, verzichtet wird. Um euch in der Welt des Samurai-Abenteuers zurechtzufinden, werdet ihr euch also an Sehenswürdigkeiten oder markanten Punkten in der Natur orientieren müssen.

Aus Freunden können Feinde werden

„Aus Gründen des Realismus erkunden sie die üppige Natur der Insel ohne die Hilfe von Wegpunkten. Sie wählen anhand von Sehenswürdigkeiten und Ihrem Wissen über die Welt, was sie als nächstes erkunden möchten. Sucker Punch ist nicht unerfahren darin, offene Welten zu erschaffen. Aber die eher minimalistische Natur der Umgebungen ist für den Entwickler in gewisser Weise Neuland“, so das Studio.

Weiter heißt es, dass es den Spielern in „Ghost of Tsushima“ ermöglicht wird, die Missionen auf unterschiedliche Art und Weisen in Angriff zu nehmen. Als Beispiel wurde ein Camp der Mongolen genannt, das ihr wahlweise in klassischer Stealth-Manier infiltrieren oder mit Waffengewalt einnehmen könnt. Da eure Verhaltensweise spürbaren Einfluss auf die Einstellung anderer Charaktere zu euch hat, solltet ihr euch stets genau überlegen, wie ihr vorgeht. Laut Sucker Punch können in „Ghost of Tsushima“ aus Freunden ganz schnell Feinde werden, wenn ihr euch falsch verhaltet.

„Ghost of Tsushima“ erscheint nach dem aktuellen Stand der Dinge am 26. Juni 2020. Allerdings erreichte uns heute das Gerücht, dass sich Sony Interactive Entertainment zugunsten von „The Last of Us: Part 2“ dazu entschlossen haben könnte, den Release des Titels noch einmal zu verschieben. Bestätigt wurde das Ganze bisher aber nicht.

