PS5: Leaks befürchtet – Nur wenige Leute kennen das Design

Für Sony kommt die COVID-19-Pandemie zu einem sehr schlechten Zeitpunkt. In diesem Jahr soll die PS5 veröffentlicht werden und das Coronavirus hat einen Einfluss auf die Marketingpläne. Offen ist daher, wie und wann das Design der PS5 vorgestellt wird. Und mit einem baldigen Leak solltet ihr nicht rechnen.

Laut Bloomberg wurde der DualSense der PS5 eilig enthüllt.

Einem aktuellen Report von Bloomberg zufolge hat die COVID-19-Pandemie nur einen begrenzten Einfluss auf die Produktion der PS5. Zwar gaben die Quellen zu Protokoll, dass für die Launch-Monate weniger Exemplare der neuen Konsole produziert werden. Dies sei aber auf die Befürchtung zurückzuführen, dass aufgrund des Preises der neuen Konsole die Nachfrage geringer als bei der PS4 ausfällt.

Keine öffentliche Pressekonferenz möglich

Einen größeren Einfluss habe das Coronavirus auf die Promotion-Pläne von Sony. Laut Bloomberg muss das Unternehmen auf eine öffentliche Pressekonferenz verzichten, in deren Rahmen der Preis und der Termin der PS5 enthüllt werden könnten.

So schreibt Bloomberg: „Der Virus stellte bereits die Werbepläne von Sony auf den Kopf. Das Unternehmen muss aufgrund von Infektionsängsten auf die Ausrichtung einer öffentlichen Pressekonferenz zum Termin und Preis der PS5 verzichten. Vor kurzem war Sony gezwungen, den DualSense PS5-Controller in Eile zu enthüllen, so die mit dieser Angelegenheit informierten Personen.“

Nur wenige kennen das Konsolen-Design: Zudem konnte Bloomberg in Erfahrung bringen, dass nur ein kleiner Kreis innerhalb von Sony weiß, welches Design die PS5 verpasst bekam. Offenbar befürchtet das Unternehmen, dass Leaks nach außen dringen könnten. Das sei auch der Grund, warum der DualSense überraschend präsentiert wurde.

„Während nur ein kleiner Kreis innerhalb von Sony mit dem Erscheinungsbild der PS5-Konsole vertraut ist, wurde der Controller mit externen Entwicklern geteilt. Und das Unternehmen befürchtete, dass es Leaks nicht kontrollieren könne“, so Bloomberg. Tatsächlich war es überraschend, dass der Controller getrennt von der Konsole vorgestellt wurde.

Weitere Details in den kommenden Monaten

Laut Sony wird die PS5 irgendwann in den kommenden Monaten enthüllt. Denkbar wäre wie beim Controller eine Präsentation, die vorrangig auf dem PlayStation Blog vorgenommen wird. Im Bereich des Möglichen wäre auch ein Livestream, über den eine Art Pressekonferenz bzw. Media-Show ohne Zuschauer vor Ort vorgenommen wird.

Erscheinen soll die PS5 im Vorweihnachtszeitraum des laufenden Jahres. Parallel dazu möchte Microsoft die Xbox Series X auf den Markt bringen. Preise wurden bislang nicht genannt.

