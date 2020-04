PS5 Design: Entwürfe auf DualSense-Basis veröffentlicht – Update

So oder so ähnlich wird die PS5 mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht aussehen. Schade, oder?

Update: Die Designer haben nochmals Hand angelegt und eine Black Edition der PS5 entworfen. Natürlich handelt es sich auch bei den neuen Impressionen um keine offiziellen Bilder und die Konsole wird wahrscheinlich ganz anders aussehen. Zudem könnt ihr einen Blick auf eine schwarze Edition des DualSense werfen, der bereits in einer schwarz-weißen Variante enthüllt wurde:

Meldung vom 14. April: Nach wie vor ist unklar, welches Design Sony für die PS5 vorgesehen hat. Zumindest ist bekannt, wie der Controller der Next-Gen-Konsole optisch in Erscheinung treten wird. Ein paar Bilder des DualSense könnt ihr euch hier anschauen.

Aus Basis des Controller-Layouts machten sich Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn) und Jermaine Smit (aka Concept Creator) an die Arbeit, um für LetsGoDigital Entwürfe zu erstellen. Herauskamen 3D-Renderings der PS5, die sich optisch sehr am Look des offiziellen Controllers orientieren und das Gesamtbild stimmig erscheinen lassen.

Die Idee der Designer weicht sehr vom Design der Xbox Series X ab, bei der Microsoft auf eine Art Tower-PC setzt. Vor allem die Lüftung soll davon profitieren. Bei den für LetsGoDigital erstellten Entwürfen stellt sich hingegen die Frage, wie für eine ausreichende Kühlung gesorgt werden soll, ohne die Spieler zu sehr mit Lüftergeräuschen zu belästigen. Letztendlich ist jedoch offen, was sich Sony hinsichtlich der Optik für die PS5 ausgedacht hat.

PS5-Designs im DualSense-Look

Alle der präsentierten PS5-Entwürfe zeigen eine Konsole, die sowohl stehend als auch liegend betrieben werden kann, was ohne Standfuß mitunter eine wackelige Angelegenheit zu sein scheint. Nachfolgend könnt ihr euch ergänzend ein Video anschauen:

DualSense in unterschiedlichen Farben

Aber nicht nur die PS5 ansich war in den vergangenen Tagen ein großes Thema. Auch dem DualSense nahmen sich nach dessen Enthüllung verschiedene Fans an. Über Twitter und Co wurden zahlreiche Farbversionen geteilt, die unter Beweis stellen, dass der PS5-Controller nicht nur im schlichten Schwarz-Weiß-Design eine gute Figur macht.

Zum Thema

Auf Reddit seht ihr den DualSense in der Goldensense Edition, ein „Assassin’s Creed“-Design wurde erschaffen und auch vor einem Xbox-Look machten die Designer nicht Halt. Hinzu kam eine Animation, die sich der Beleuchtung des Controllers widmet:

Imagine if the DualSense PS5 Controller actually works like this… 🤩 (Credit: Fan-made by u/BKTOOR) #PS5 #PlayStation5 pic.twitter.com/6dLKfYZ7Ri — PS5 News – PlayStation 5 (@PS5Console) April 14, 2020

Termin und Preis unklar

Wann Sony die PlayStation 5 komplett vorstellen möchte, was das Design der Konsole mit einschließt, ist weiterhin unklar. Auch ist offen, welchen Preis das Unternehmen für die neue Hardware verlangen wird. Erscheinen soll die PS5 in der Vorweihnachtszeit des laufenden Jahres. Verschiebungen werden derzeit nicht befürchtet.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu DualSense