Horizon Zero Dawn 2: Trilogie geplant – Koop und größere Spielwelt

Jüngsten Gerüchten zufolge möchten Guerrilla Games und Sony Interactive Entertainment aus "Horizon Zero Dawn" eine Trilogie machen. Das Sequel soll samt Koop-Modus für die PS5 erscheinen.

"Horizon Zero Dawn 2" soll noch größer und offener werden.

Gerüchte über ein neues „Horizon Zero Dawn“ geistern seit längerer Zeit durch das Internet. Die Quellen von VGC gingen heute einen Schritt weiter. Sony Interactive Entertainment habe ehrgeizige Pläne für die postapokalyptische Open-World-Marke, deren erstes Spiel 2017 auf den Markt kam und mehr als zehn Millionen Mal verkauft wurde. Zusammen mit Guerilla Games soll aus dem Franchise eine Trilogie werden.

VGC berichtet weiter, dass die Entwicklung von „Horizon Zero Dawn 2“ kurz nach der Veröffentlichung des ersten Spiels begann. Ursprünglich war es geplant, das Sequel auf die PlayStation 4 zu bringen. Mittlerweile wird davon ausgegangen, dass sich die Entwickler bei der Produktion von „Horizon Zero Dawn 2“ vollständig auf die PS5 konzentrieren.

Größere Spielwelt und mehr Freiheiten

„Horizon Zero Dawn 2“ soll einen gigantischen Umfang mit einer größeren Spielwelt haben und zugleich die Möglichkeit bieten, diese Welt freier zu erkunden als nach beim Vorgänger. Angeblich involvierte Leute gaben ebenfalls an, dass eine Koop-Funktion enthalten ist. Offen ist allerdings, ob diese die Hauptgeschichte unterstützt oder in einem separaten Modus bereitgestellt wird.

Auch heißt es, dass Guerilla Games die Veröffentlichung einer eigenständigen Koop-Demo plant oder zumindest plante – mit der Möglichkeit, die Fortschritte in die spätere Vollversion von „Horizon Zero Dawn 2“ zu übertragen. Die Quelle ist sich nicht mehr sicher, ob dieser Plan noch aktuell ist.

VGC zufolge war das Koop-Feature ursprünglich für das erste Spiel geplant. Allerdings wurde es verworfen, damit sich das Entwicklungsteam auf andere Bereiche des Titels konzentrieren konnte.

Open-World-Spiel mit Quests und Kreaturen

Gerüchte zur Entwicklung von „Horizon Zero Dawn“ keimten kürzlich auf, nachdem Guerrilla Games eine Reihe von Stellenanzeigen schaltete, in denen Personal für ein Open-World-Spiel mit Quests und Kreaturen gesucht wird.

Und der Systemarchitekt der PS5 lieferte gar Hinweise darauf, wie sich der DualSense-Controller der neuen Hardware auf das Spiel auswirken könnte. Er betonte, dass die adaptiven Trigger den Spielern helfen werden, ein Gefühl für einen Bogen zu bekommen, mit dem ein Pfeil abgeschossen wird. Ähnliche Worte hörten wir von Sonys Jim Ryan.

Zum Thema

Die PlayStation 5 wird Ende 2020 zu einem noch unbekannten Preis auf den Markt gebracht. Eine zeitnahe Veröffentlichung von „Horizon Zero Dawn 2“, das die Features der neuen Konsole ins rechte Licht rückt, könnte das Interesse durchaus beflügeln.

