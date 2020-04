No Man’s Sky: Ambitionierte Pläne für 2020 – Erste Details zu kommenden Updates

Wie die Entwickler von Hello Games bekannt gaben, soll das Weltraum-Abenteuer "No Man's Sky" im Laufe des Jahres mit weiteren Updates versehen werden. Gleichzeitig nannte das Studio erste Details zu kommenden Neuerungen.

"No Man's Sky" bekommt 2020 weitere Content-Updates spendiert.

In der Vergangenheit wiesen die Entwickler von Hello Games bereits mehrfach darauf hin, dass das Weltraum-Abenteuer „No Man’s Sky“ auch weiterhin unterstützt werden soll.

Nachdem kürzlich bereits neue Features wie die Möglichkeit, einen Mech zu erschaffen und mit diesem die Planetenoberfläche unsicher zu machen, Einzug hielten, kündigte Hello Games auf der offiziellen Website die Arbeiten an weiteren Content-Updates an. Diese sollen „recht ambitioniert“ ausfallen und noch im Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden.

Weitere neue Features im Anflug

Im Zuge der besagten Updates dürfen sich die Spieler von „No Man’s Sky“ laut offiziellen Angaben nicht nur auf weitere Verbesserungen und neue Inhalte freuen. Darüber hinaus sind auch kleinere neue Features geplant. Darunter die Gelegenheit, mittels der Gemeinschaftsforschung einen alternativen Exosuit-Rucksack, der in einem Stil gestaltet ist, der einigen erfahrenen Reisenden vielleicht vertraut vorkommt, zu erwerben.

Des Weiteren wird es zukünftig möglich sein, giftige Pflanzen für die Landschaftsgestaltung in bewohnbaren Basen zu synthetisieren. Ebenfalls versprochen werden neue Wochenendmissionen, in denen ihr Nada beziehungsweise Polo mit Rat und Tat zur Seite steht und dafür mit entsprechenden Belohnungen bedacht werdet.

„Zusätzlich zu diesen Content-Updates arbeiten wir an einigen ambitionierteren Ergänzungen des Universums und haben für 2020 noch so viel mehr geplant, worüber wir uns freuen können“ so Hello Games weiter. Wann mit der offiziellen Enthüllung der entsprechenden Updates zu rechnen ist, verriet das Studio leider nicht.

