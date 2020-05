PS5 & Xbox Series X: Next-Gen-Grafik noch nicht enthüllt und neue Ankündigung am Dienstag – Geoff Keighley

Das Next-Gen-Enthüllungs-Event von Microsoft sorgte in der vergangen Woche für zahlreiche enttäuschte Gaming-Fans, die gehofft hatten, einen ersten Blick auf echtes Next-Gen-Gameplay werfen zu können. Eine bahnbrechende Next-Gen-Erfahrung blieb jedoch aus.

Geoff Keighley, der Producer und Schöpfer von The Game Awards, hat auf Twitter jedoch angedeutet, dass die Enthüllung echter Next-Gen-Szenen erst noch bevorsteht. Genauere Details nannte er nicht.

Next-Gen-Grafik-Sprung

Doch der knappe Kommentar zu einem IGN-Artikel legt den Fans offenbar nahe, dass der wahre Next-Gen-Sprung später noch zu sehen sein wird. Da Keighley in der Gaming-Branche überaus gut vernetzt ist, besteht die Möglichkeit, dass er bereits aus eigener Erfahrung spricht.

Zu einem Artikel von IGN, in dem es darum ging, dass die PS5 und die Xbox Series X wohl keinen zu offensichtlichen Grafik-Sprung gegenüber den Vorgänger-Konsolen PS4 und Xbox One bieten werden, sagte Keighley nur, dass dieser Artikel wohl nicht sehr gut altern wird. Er legt offenbar nahe, dass der Artikel schon bald sehr alt aussehen wird und die Behauptungen nicht stimmen.

Da Geoff Keighley derzeit das Online-Event Summer Game Fest zusammen mit Publishern organisiert, um abgesagte Spielemessen auszugleichen, weiß er wohl, dass die echte Next-Gen-Enthüllung in den nächsten Wochen und Monaten einige Augen öffnen wird.

Die kommenden Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X sind um ein mehrfaches Leistungsfähiger als die aktuellen Plattformen, deren Grafik insbesondere in den jüngsten First-Party-Veröffentlichungen beeindrucken kann. Neben der allgemeinen größere Leistungsfähigkeit bieten neue Technologien wie Raytracing-Support und SSDs weitere Verbesserungen.

Welche Ergebnisse damit geliefert werden können, werden Sony und Microsoft wohl in den nächsten Wochen präsentieren. Wann genau die Next-Gen-Enthüllung zu erwarten ist, steht noch nicht fest. Klar ist aber, dass sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X bis Weihnachten 2020 im Handel erhältlich sein sollen.

This article will likely not age well. https://t.co/lMaj7KBW9Y — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 9, 2020

Neue Ankündigung am Dienstag

Auf Twitter macht Keighley außerdem auf eine neue Ankündigung aufmerksam. Es soll etwas Cooles und Spaßiges angekündigt werden. Genauere Details hat er dazu allerdings nicht verraten.

Sobald morgen weitere Details bekannt werden, erfahrt ihr auch hier auf der Seite davon. Möglicherweise erreichen uns die Informationen aufgrund der Zeitverschiebung auch erst am Mittwoch unserer Zeit. Zu welcher Tageszeit die Ankündigung zu erwarten ist, hat Keighley nicht verraten.

The one on Tuesday? It's a fun announcement, people are just guessing random stuff and no, it's not Batman. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 10, 2020

Just to manage expectations the Tuesday game is something cool and fun — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 9, 2020

