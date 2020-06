Shinji Mikami: Spricht über ein „Stirb langsam“-Spiel und ausgelutschte Zombies

Auch wenn Shinji Mikamis Horror-Visionen wie "Resident Evil" und "The Evil Within" überaus erfolgreich waren, so hatte der Entwickler vor dem großen Horror-Durchbruch auch einen Alternativ-Plan. Außerdem sagt er, dass Horror-Entwicklung heutzutage schwieriger ist als je zuvor.

Shinji Mikami ist als Schöpfer erfolgreicher Horror-Reihen wie „Resident Evil“ und „The Evil Within“ bekannt. Jedoch hatte Mikami bereits einen Ausweichplan, wenn „Resident Evil“ kein Erfolg geworden wäre. In einem aktuellen Interview mit IGN hat Mikami über ein Actionspiel nach dem Vorbild der „Stirb langsam“-Filmreihe und die Gefahr durch Zombies gesprochen.

Wäre „Resident Evil“ nicht so erfolgreich gewesen, hätte sich Mikami an einem Actionspiel versucht. Tatsächlich hatte er die Idee bereits eingereicht, wie er im Interview bestätigte.

Stirb langsam statt Resident Evil

„Ich wollte ein Action-Spiel machen, das sich wie ein Film anfühlt; ein Film wie Stirb langsam. Am Ende von Resident Evil reichte ich bei Capcom einen Spielvorschlag ein, um ein solches Spiel zu machen, aber die Firma gab der Herstellung einer Fortsetzung den Vorrang“, sagte Mikami.



Im selben Interview sprach er auch schon über die aktuelle Remake-Reihe und seine Unterstützung für ein mögliches „Resident Evil 4“-Remake. Wir berichteten bereits darüber.

Grundsätzlich habe es das Horror-Genre in dieser Zeit aber sehr schwer, wie er zu verstehen gab. Es wird laut seiner Ansicht immer schwerer, die Spieler in Angst zu versetzen. So haben Zombies bereits ihren Schrecken verloren, da sie Filmen, Serien und Spielen bereits in allen erdenklichen Formen zu genüge aufgetaucht sind.

Zum Thema: GhostWire Tokyo: Befand sich über mehrere Jahre in der Vorproduktion

„Man erreicht einen Punkt, an dem es wie Zombieland wird, es wird einfach zu einer Komödie“, erklärte er. „Am Anfang mag es vielleicht beängstigend sein, aber wenn man ein Spiel spielt, wird es so repetitiv, und der Spieler begegnet einem Zombie so oft, dass er sich, egal wie schnell er sich bewegt, nicht mehr wie eine Bedrohung anfühlt.“

Aktuell arbeitet Shinji Mikami in seinem Studio Tango Gameworks an „GhostWire: Tokyo“.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Shinji Mikami