Cyberpunk 2077: Trailer, Gameplay und Feature-Vorstellung – Night City Wire heute ab 18 Uhr

"Cyberpunk 2077" lässt aufgrund der jüngsten Verschiebung bis November auf sich warten.

Nicht nur der Launch von „Cyberpunk 2077“ wurde verschoben. Auch das vor einigen Wochen angekündigte „Night City Wire“-Event musste nach hinten katapultiert werden. Doch die zusätzliche Wartezeit hält sich in Grenzen: Schon heute wird die Veranstaltung nachgeholt. Daran erinnert CD Projekt ein weiteres Mal auf Twitter.

Und nicht nur das: Ergänzend liefert der Entwickler eine kleine Vorschau darauf, was euch erwartet. Demnach bekommt ihr am heutigen Abend nicht nur frisches Gameplay-Material aus „Cyberpunk 2077“ zu Gesicht. Auch einen neuen Trailer könnt ihr euch anschauen. Und im weiteren Verlauf möchten die Macher über Braindance plaudern – eines der Features des CD-Projekt-Titels.

Im besagten Tweet schreiben die Macher: „Besucht uns […] für die erste 25-minütige Episode von Night City Wire, in der wir euch einen brandneuen Trailer zeigen, frisches Gameplay-Material präsentieren und mit den Entwicklern ausführlich über eines der Spiel-Feature plaudern werden: Braindance.“

Doch wann startet der Livestream zu „Cyberpunk 2077“? Auch diese Frage wurde beantwortet. Los geht es am heutigen 25. Juni 2020 um 18 Uhr unserer Zeit. Verfolgen könnt ihr die Show im Anschluss auf der Streamingplattform Twitch, die künftig weniger Konkurrenz hat. Den Twitch-Account von CD Projekt findet ihr hier.

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 24, 2020