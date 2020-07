PS5 & Xbox Series X: Vor allem das Streaming großer Welten soll von der SSD profitieren

Die PS5 und die Xbox Series X erscheinen im Weihnachtsgeschäft 2020.

In einem von Gamingbolt geführten und veröffentlichten Interview sprachen die Indie-Entwickler von 10ton („Dysmantle“) über die technischen Möglichkeiten der neuen Konsolen-Generation.

Wie Studio-Mitgründer Sampo Töyssy ausführte, wird vor allem die SSD-Technologie einen großen Unterschied machen, da es mittels der SSDs nicht nur ermöglicht wird, die Ladezeiten merklich zu verkürzen. Darüber hinaus werden die SSDs vor allem Entwicklern entgegenkommen, die an Spielen mit einer großen offenen Welt arbeiten, und diesen das Streaming von Inhalten erleichtern.

Keine großen Unterschiede bei Multiplattform-Spielen zu erwarten?

„Alles wird sich etwas schneller anfühlen, aber daran haben Sie sich auf PCs mit SSDs schon gewöhnt “, sagte Töyssy. „Aber jetzt können Sie sich zum ersten Mal darauf verlassen, dass diese Geschwindigkeit auf einer Konsole verfügbar ist. Es wurden Studien darüber durchgeführt, wie viel Ladezeiten der Spieler tolerieren kann, bevor es anfängt, ihn zu nerven. Damit es schneller geladen wird, können Sie einfach in kürzerer Zeit mehr Inhalte hinzufügen und dennoch eine gute Benutzererfahrung bieten.“

Und weiter: „Das Streamen von Weltinhalten ist eines der großen Dinge, die besser werden. Sie können eine detailliertere Welt haben, da Sie Daten schneller vom Massenspeicher in die GPU streamen können. Sie können sich auch in der Spielwelt schneller bewegen, da die Hardware besser mithalten kann. Dysmantle hat auch ein Streaming-System für die Welt, aber wir werden in dieser Hinsicht wahrscheinlich nicht einmal die Fähigkeiten der aktuellen Generation übertreffen. Spiele mit riesigen, extrem detaillierten Welten werden am meisten davon profitieren.“

Abschließend wies Töyssy darauf hin, dass Multiplattform-Titel wohl nicht von der höheren Geschwindigkeit der PS5-SSD profitieren werden. Stattdessen sei damit zu rechnen, dass sich die Entwickler hier auf den kleineren Nenner in Form der Xbox Series X-SSD konzentrieren. Sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X werden im diesjährigen Weihnachtsgeschäft den Weg in den weltweiten Handel finden.

