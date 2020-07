Assassin’s Creed Valhalla: Ihr könnt eine Katze rekrutieren – Angeln ist eine zentrale Spielmechanik

In "Assassin's Creed Valhalla" wird man auch Allianzen schließen können.

In „Assassin’s Creed Valhalla“ möchte Ubisoft Montreal das Leben der Wikinger im Detail darstellen, die im neunten Jahrhundert von Norwegen nach England reisten, um eine neue Siedlung aufzubauen. Dementsprechend wird man Dörfer überfallen, in Brand stecken und Beute plündern, um die eigene Siedlung zu erweitern und nach und nach aufzubauen.

Allerdings wird man auch neue Rekruten anheuern können, die einem auf dem Langschiff unterstützen. Darunter findet sich auch eine Katze namens Nali, die sich einem anschließt, nachdem man einem kleinen Kind geholfen hat. Von da an wird die Katze auf dem Langschiff zu sehen sein, wobei sie auch Jagd auf Ratten macht. Dies hat wiederum einen positiven Einfluss auf die Gesundheit der Besatzung. In einem unten eingebundenen Video kann man bereits einen kurzen Blick auf die Katzenmission werfen.

Des Weiteren wurde bestätigt, dass das Angeln in „Assassin’s Creed Valhalla“ von entscheidender Bedeutung sein wird. Da es keine automatische Gesundheitsregeneration geben wird, muss man unter anderem Angeln, um sich zu heilen. Dafür bindet man sich eine Leine an die Hand und schmeißt sie ins Wasser.

Beim Angeln muss man darauf achten, in welche Richtung der Fisch schwimmt, damit man nicht zu viel Spannung auf die Leine gibt, da sie sonst reißen könnte. Zudem wird es unterschiedliche Fische geben, die auch in mehreren Größen zur Verfügung stehen werden. Allerdings ist nicht bekannt, ob es unterschiedliche Köder gibt, damit man gezielt bestimmte Fische fangen kann.

„Assassin’s Creed Valhalla“ wird ab dem 17. November 2020 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X, die Xbox One, den PC und Google Stadia erhältlich sein. Am gestrigen Abend hatte Ubisoft unter anderem eine Menge Gameplay enthüllt, das einen umfangreichen Einblick in das neue Abenteuer gewährt. Somit sollte man sich noch einmal die gestrigen Videos anschauen, wenn man einen konkreten Eindruck von „Assassin’s Creed Valhalla“ erhalten möchte.

