Cyberpunk 2077: CD Projekt RED sieht sich nach The Witcher 3 intern selbst als Konkurrenz

In Night City werden viele interessante Ecken zu finden sein.

Nachdem das polnische Entwicklerstudio CD Projekt RED mit dem Fantasy-Rollenspiel „The Witcher 3: Wild Hunt“ einen riesigen Erfolg verbuchen konnte, sind die Erwartungen an ihr kommendes Werk „Cyberpunk 2077“ immens hoch. Auch die Entwickler haben hohe Erwartungen an sich selbst, weshalb sie auch einen internen Konkurrenzkampf ausfechten.

CD Projekt RED möchte einen neuen Maßstab setzen

In einem Interview mit dem EDGE-Magazin sprach Level Designer Max Pears über die hauseigene Konkurrenz:

„Definitiv. Ich meine, es gibt kein böses Blut oder keine Anfeindungen mit anderen Studios oder irgendwelchen anderen Spielen, da alle in dieser Industrie gemeinsam das Medium voranbringen. Aber vor allem durch The Witcher III, was solch ein riesiger Erfolg mit solch einer großartigen Welt war, die die Leute Stunden über Stunden erkundeten, ist es durchaus ein Wettbewerb und ein anderes Verständnis in unserem Team. Wir haben in einem vorherigen Spiel bereits einen Maßstab gesetzt und wir versuchen immer das selbe zu machen. Es dreht sich immer darum alles durchzugehen und zu versuchen die Dinge besser zu machen, aber es ist es auch zu verstehen, dass es einen Unterschied gibt und zu fragen, wie wir diese Unterschiede zu unserem Vorteil nutzen. Aber ja, wir versuchen immer Genre-prägende und bahnbrechende Spiele zu erschaffen.“

Allerdings sprach Max Pears auch über die Zusammenarbeit mit Mike Pondsmith, dem Schöpfer des zugrunde liegenden Tabletop-Spiels. Dabei bestätigte Pears, dass Pondsmith eine riesige Inspiration für das Entwicklerteam ist.

„Viele von uns haben ein Handbuch auf dem Schreibtisch. Ich habe das Tabletop-Spiel durchgespielt und es ist immer etwas. auf das wir zurückkommen, um uns zu helfen. Offensichtlich gibt es leichte Abweichungen davon, aber es ist etwas, auf das wir verweisen, um sicherzustellen, dass wir alles verstehen, da es solch eine solide Grundlage ist. Es gibt einen Grund, warum das Buch so dick ist, da es so viele Informationen zum Verarbeiten hat. Und die Masse an Möglichkeiten, die man hat, wenn man das Tabletop-Spiel spielt, inspirierte uns dazu, den Spielern eine ähnliche Anzahl an Optionen zu bieten, mit denen sie in Cyberpunk spielen können.“

„Cyberpunk 2077“ wird am 19. November 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. Zu einem späteren Zeitpunkt soll auch ein kostenloses Upgrade für die PlayStation 5 und die Xbox Series X erscheinen.

Quelle: WCCFtech

