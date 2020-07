Bright Memory Infinite: Shooter-Kost aus China im neuen Trailer präsentiert

Mit "Bright Memory Infinite" befindet sich beim chinesischen Entwicklerstudio FYQD ein neuer First-Person-Shooter in Entwicklung. Dieser zeigt sich heute in einem frisch veröffentlichten Trailer.

"Bright Memory Infinite" erscheint unter anderem für die PS4.

Bereits im März des vergangenen Jahres wurde mit „Bright Memory Infinite“ ein neuer First-Person-Shooter angekündigt, der sich aktuell bei den Entwicklern der FYQD-Studios in Arbeit befindet.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Playisim hat sich das chinesische Studio das Ziel auf die Fahnen geschrieben, sich mit „Bright Memory Infinite“ auf dem internationalen Markt für Shooter zu behaupten. Um euch einen Eindruck von dem zu vermitteln, was spielerisch geboten wird, wurde anlässlich der ChinaJoy 2020 ein neuer Gameplay-Trailer zum Shooter veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Ein Abstecher in das Jahr 2036

„Bright Memory Infinite“ wartet mit einem Science-Fiction-Setting auf, das euch in das Jahr 2036 entführt. Ihr findet euch in einer Stadt wieder, in der plötzlich seltsame Phänomene am Himmel auf der ganzen Welt auftauchen, die von der Wissenschaft nicht erklärt werden können. Eine mysteriöse Organisation namens Super Nature Research Organization schickt mehrere Teammitglieder los, um die Phänomene zu untersuchen. Sie entdecken, dass das Überleben von ‚zwei Welten‘ auf dem Spiel steht.

Zum Thema: Bright Memory: Infinite – Neuer First-Person-Shooter aus China mit Trailer angekündigt

Einen konkreten Releasetermin bekam „Bright Memory Infinite“ bisher nicht spendiert. Stattdessen ist lediglich die Rede davon, dass sich der First-Person-Shooter für die PS4, die Xbox One, den PC sowie die Xbox Series X in Entwicklung befindet.

Ob auch die PS5 mit einer Umsetzung des Shooters bedacht werden könnte, ist noch unklar.

