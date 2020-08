Ghost of Tsushima 2: Multiplayer für Sequel nicht ausgeschlossen

Die Entwicklung von "Ghost of Tsushima 2" wurde bisher nicht angekündigt. Doch sollte das Sequel in Angriff genommen werden, scheint eine Multiplayer-Integration im Bereich des Möglichen zu sein.

"Ghost of Tsushima" landete nach dem Launch auf den Spitzenplätzen der Charts.

Mit „Ghost of Tsushima“ konnten Sony und Sucker Punch große Erfolge feiern, was einen Nachfolger quasi zu einem No-Brainer macht. Angekündigt wurde das Sequel bisher nicht. Doch sollte ein solches Projekt in Angriff genommen werden, könnte aus der bisherigen Singleplayer-Marke ein Spiel werden, das einen Multiplayer-Part umfasst.

Auf diese Möglichkeit verwies der Game-Director Nate Fox in einem Interview : „Wir haben uns immer sehr darauf konzentriert, diese eine Geschichte von Jins Transformation zu erzählen. Es ist von Natur aus eine Einzelspieler-Erfahrung. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt?“

Zugegeben, ein wirklich handfester Hinweis darauf, dass „Ghost of Tsushima 2“ eine Multiplayer-Komponente mit sich bringen wird, ist diese Aussage natürlich nicht. Doch den einen oder anderen Spieler könnte es erfreuen, dass die kompetitiven Schlachten zumindest nicht ausgeschlossen werden.

Statement zur Zugänglichkeit

An anderer Stelle im Interview widmete sich Fox der Zugänglichkeit von „Ghost of Tsushima“ bei einem Vergleich mit „Sekiro: Shadows Die Twice“. Dazu heißt es: „Das Spiel richtet sich an ein sehr breites Publikum. Wir wollten nicht, dass die Herausforderung etwas ist, das die Leute von der narrativen Erfahrung oder der Erfahrung, Tsushima einfach nur zu erkunden, fernhält.“

Vielmehr wollten die Entwickler, dass die Spieler eine gute Herausforderung bekommen, wenn sie sich in „Ghost of Tsushima“ befinden. „Wir haben viel Zeit damit verbracht, ein Schwertkampfsystem aufzubauen, das hart, aber fair war. Wenn man es fair macht, kann man den Schwierigkeitsgrad – die Geschwindigkeit der Angriffe, die Parierfenster, die Geschwindigkeit, mit der die Leute auf einen zukommen – erhöhen, und es hält immer noch zusammen.“

Zum Thema

„Ghost of Tsushima“ verweilt seit Mitte Juli 2020 exklusiv für die PlayStation 4 auf dem Markt. Mehr zum Sucker-Punch-Titel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima