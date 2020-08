Resistance: Sonys Ego-Shooter-Reihe braucht ein Comeback – Meinung

Es wird Zeit für ein großes "Resistance"-Comeback auf der PlayStation 5!

Einige ältere PlayStation-Spieler erinnern sich bestimmt noch an den Start der PlayStation 3-Ära, den Sony unter anderem mit der Veröffentlichung einer komplett neuen Ego-Shooter-Reihe einläutete: „Resistance“. Im ersten Ableger, „Fall of Man“, kämpften wir in England gegen eine Alien-Invasion an, die zuvor bereits weite Teile Asiens sowie das europäische Festland überrollt hatte. Insgesamt veröffentlichte Entwicklerstudio Insomniac Games drei Teile für die PlayStation 3, doch seit dem Release von „Resistance 3“ wurde es sehr still um die Serie.

Gerüchte über ein „Resistance“-Comeback halten sich hartnäckig

Es scheint jedoch so, als habe Sony noch nicht vollständig mit der Ego-Shooter-Marke abgeschlossen, denn seit Monaten keimen immer wieder Gerüchte auf, das Unternehmen sei an einer Rückkehr seiner einstigen Erfolgsserie interessiert. Erst vor wenigen Tagen befeuerte „Resistance“-Schöpfer Insomniac selbst diese Meldungen durch einen neuen Twitter-Post, den viele Fans als Hinweis auf ein bevorstehendes Comeback der Reihe interpretierten.

Neben Insomniac Games, die derzeit an „Spider-Man: Miles Morales“ und „Ratchet & Clank: Rift Apart“ für die kommende PlayStation 5 werkeln, wurden in der Vergangenheit auch immer wieder die „Days Gone“-Macher von Sony Interactive Entertainment Bend Studio mit einem „Resistance“-Spiel in Verbindung gebracht. Wenig verwunderlich, entwickelte das Team doch das PSP-Spin-off „Resistance: Retribution“ und ist dementsprechend mit dem Universum bereits vertraut.

Insomniac selbst machten in der Vergangenheit zwar klar, die IP gehöre Sony, weshalb es in deren Händen liege, ob ein neuer Teil der „Resistance“-Serie veröffentlicht wird, doch eine Rückkehr zur Marke sei für deren Schöpfer nicht gänzlich undenkbar. Doch ganz unabhängig davon, welches Studio letztendlich an einem weiteren Teil der Ego-Shooter-Serie arbeiten wird, ihr Comeback ist längst überfällig. Denkbar wären dabei zwei Szenarien.

Nummer sicher: Ein Remaster für PlayStation 5

Die sichere Variante wäre ein Remaster von „Resistance: Fall of Man“ oder gleich der gesamten „Resistance“-Trilogie. Diese müssten nicht zwingend von Insomniac Games selbst entwickelt werden, die derzeit mit ihren zuvor bereits erwähnten beiden Titeln sicherlich ausgelastet sein dürften. Allerdings bekräftigte das Studio, im Falle eines Remasters stünden sie einem neuen Entwickler gerne zur Seite.

Mit einem „Resistance: Fall of Man“-Remaster für PlayStation 5 oder eben auch einer Remaster-Trilogie könnte Sony herausfinden, ob noch immer ein Interesse an der Marke bestünde. Eine solche Neuauflage würde sicherlich nicht nur viele ältere PlayStation-Gamer ansprechen, die die Reihe damals auf der PS3 gespielt haben, sondern darüber hinaus eine komplett neue Spieler-Generation erreichen, die womöglich noch nie etwas von „Resistance“ gehört hat.

Mit ihrem speziellen Mix aus historischem Zweiter Weltkriegs- und Sci-Fi-Shooter dürfte die Reihe auch heute noch aus der Ego-Shooter-Masse hervorstechen. Sollte sich ein PS5-Remaster gut verkaufen, könnte die Marke anschließend mit einem vollwertigen vierten Teil fortgeführt werden, für den „Resistance 3“ ein hervorragendes Fundament schuf, auf dem Sony aufbauen könnte.

„Resistance 4“: Mehr Survival-Horror und Charakter-Drama

Die zweite Möglichkeit, ein neuer „Resistance“-Teil, wäre für Sony jedoch mit einem höheren finanziellen Risiko verbunden. Der Abschluss von Insomniacs „Resistance“-Trilogie verkaufte sich trotz sehr guter Wertungen seinerzeit hinter den Erwartungen von Publisher Sony, was sicherlich ein Grund dafür gewesen sein dürfte, wieso die Reihe seither auf Eis liegt. Dies ist besonders deshalb schade, weil die IP in diesem Spiel erst wirklich zu sich selbst gefunden hat.

„Resistance 3“ erzählt eine erwachsene Geschichte über Familie, Menschlichkeit, Opferbereitschaft und Verlust, angesiedelt in einem düsteren, postapokalyptischen Setting. Das Spiel konzentriert sich, anders als seine Vorgänger, noch mehr auf seine Figuren als auf spektakuläre Gefechte gegen die übermächtigen Chimera-Invasoren, die bis dahin bereits einen Großteil der Erde überrannt und in ein Ödland verwandelt hatten. Darüber hinaus glänzt der Titel nicht nur mit einem knackigen Gameplay und einigen kreativen Waffen, sondern mit einem gewissen Fokus auf Survival-Horror-Szenen.

Ein „Resistance 4“ sollte genau diese Stärken konsequent ausbauen, schließlich hat Sony in den vergangenen Jahren mit Titeln wie „The Last of Us (Part 2)“ oder auch „Death Stranding“ immer wieder bewiesen, dass sie und ihre Entwickler ein Händchen für toll erzählte Endzeit-Geschichten besitzen. Entsprechend sollte uns auch ein viertes „Resistance“ wieder mitten hinein in den hoffnungslosen Kampf der fast ausgelöschten Menschheit gegen die Chimera schicken.

Allerdings müsste ein neuer Teil der Ego-Shooter-Reihe nicht zwingend die Story der bisherigen „Resistance“-Charaktere fortführen – was in einigen Fällen auch gar nicht möglich wäre. Stattdessen könnte es uns an eine andere Front im Kampf gegen die Aliens schicken, diesmal außerhalb Europas oder Nordamerikas. Oder die Serie wagt direkt einen Schritt in die Zukunft und zeigt uns die „Resistance“-Welt nach den Ereignissen der vorherigen Ableger. Das von Insomniac Games geschaffene Universum bietet ausreichend Raum für weitere spannende Geschichten.

„Resistance“ muss endlich zurückkehren

Ganz unabhängig davon, ob Sony zunächst ein Remaster von „Resistance: Fall of Man“ veröffentlichen sollte oder direkt einen vollwertigen vierten Teil der Reihe ins Rennen schickt, nach einer Konsolengeneration und fast zehn Jahren Pause verdient die Marke eine neue Chance. Dabei könnte das Comeback der Reihe Sony auch noch in ganz anderer Hinsicht behilflich sein, als „nur“ eine neue PlayStation-Generation anzusprechen.

Werfen wir einen Blick auf Sonys bisher angekündigte Exklusivtitel für die PlayStation 5 fällt auf, dass sich das Unternehmen von seinen einstmals großen und erfolgreichen Ego-Shooter-Serien gelöst hat. Seit „Killzone: Shadow Fall“ zu Beginn der PS4-Ära ins Rennen geschickt wurde und Entwickler Guerrilla Games derzeit mit seiner Action-RPG-Marke „Horizon“ beschäftigt ist, kam kein wirklicher FPS-Blockbuster aus dem Hause Sony mehr auf den Markt.

Ein „Resistance“-Remaster oder auch ein „Resistance 4“ könnte diese Lücke im Line-Up locker ausfüllen. Mit seinem harten Gameplay, seiner einzigartigen Spielwelt und dem düsteren Szenario bietet die IP auch heute noch genug Alleinstellungsmerkmale, um sich gegen andere hochkarätige Sony-Serien behaupten zu können. Auf der PlayStation 5 wird es Zeit, erneut gegen die Chimera ins Gefecht zu ziehen.

Jetzt seid ihr dran: Wünscht ihr euch ebenfalls eine Comeback der „Resistance“-Reihe?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Meinung