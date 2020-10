Spider-Man Miles Morales: Die technischen Unterschiede der PS4- und PS5-Version

"Spider-Man: Miles Morales" erscheint sowohl für PS4 als auch für PS5.

Nachdem Kreativdirektor Brian Horton in einem Interview verriet, dass Miles Morales der einzig spielbare Charakter im namensgebenden Ableger sein wird, ging er auch auf die technischen Unterschiede der PS4- und PS5-Version ein. Hierzu teilte er mit, dass die Spielerfahrung auf der PS4 und der PS5 nahezu gleich ausfallen wird.

Bei der Next-Gen Version werden zusätzlich die neuen Features der PS5 genutzt. Dazu zählt die Raytracing-Funktion, deutlich kürzere Ladezeiten und das haptische Feedback sowie adaptive Trigger des DualSense-Controllers.

DualSense-Controller und Raytracing machen den Unterschied aus

Im genauen Wortlaut richtete er Folgendes aus: „Wir konnten alle Funktionen der PS5 voll ausnutzen. Eines davon war die grafische Treue. Auf der Next-Gen-Konsole werdet ihr dank Raytracing überall Reflexionen sehen können. Das ist bei der PS4-Version nicht möglich.“

Während der PS4-Controller bei diesem Spiel lediglich die Rumble-Funktion einsetzen kann, bekommt ihr auf der PS5 eine tiefgreifendere Erfahrung geboten. Dank dem DualSense-Controller könnt ihr zum Beispiel beim Schwingen durch die Stadt einen unterschiedlich starken Widerstand über die Trigger-Tasten wahrnehmen.

In diesem Spiel erwartet euch ein rund 15 Stunden langes Abenteuer, in dem der Teenager in die Fußstapfen von Peter Parker treten muss. Als New York von einer finsteren Macht bedroht wird, ist es Miles Aufgabe, die Stadt vor dem Untergang zu bewahren.

Zum Thema

„Spider-Man: Miles Morales“ erscheint am 12. November 2020 für PS4. Die Next-Gen-Version kommt pünktlich zum Launch der PS5 in den Handel. Am 19. November wird es hierzulande soweit sein. Die Ultimate-Edition des Spiels enthält zudem eine Neuauflage von „Marvel’s Spider-Man“.

Quelle: Game Informer

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Spider Man Miles Morales