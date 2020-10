Subnautica & Below Zero: Inklusive Gratis-Upgrades für die PS5 angekündigt

Wie bekannt gegeben wurde, werden sowohl "Subnautica" als auch das sich in Entwicklung befindende "Subnautica: Below Zero" den Weg auf die PlayStation 5 finden. Wer das Survival-Abenteuer bereits für die PS4 sein Eigen nennen sollte, kann sich auf ein kostenloses Next-Gen-Upgrade freuen.

"Subnautica" findet den Weg auf die PS5.

Weiter geht es mit den Ankündigungen für die PlayStation 5: Wie die Verantwortlichen von Unknown Worlds Entertainment bekannt gaben, arbeitet das Studio gleich an zwei Titeln für Sonys neue Konsole.

Die Rede ist vom Survival-Abenteuer „Subnautica“ sowie dem Nachfolger „Subnautica: Below Zero“, der sich aktuell in Entwicklung befindet. Laut Unknown Worlds Entertainment wird der PlayStation 5-Release der beiden Titel Anfang des kommenden Jahres erfolgen. Zudem wird „Subnautica: Below Zero“ Anfang 2021 für die PlayStation 4 veröffentlicht.

Kostenloses Next-Gen-Upgrade bestätigt

Wer einen der beiden Titel oder beide für die PlayStation 4 erwerben sollte, bekommt die Möglichkeit geboten, diese einem kostenlosen Upgrade auf die PlayStation 5-Versionen zu unterziehen. Zu den technischen Verbesserungen, die auf der PlayStation der nächsten Generation warten, wurden bisher keine konkreten Details genannt. Wir können aber wohl von den üblichen Optimierungen in Form der 4K-Auflösung oder einer höheren Framerate ausgehen.

Zum Thema: Subnautica Below Zero: Die Standalone-Erweiterung erscheint auch für Konsolen

„Subnautica“ versteht sich als ein klassisches Survival-Abenteuer, in dem ihr auf dem Wasserplaneten 4546B eine Bruchlandung hinlegt und vor zwei Aufgaben steht: In der gefährlichen Wasserwelt am Leben zu bleiben und gleichzeitig einen Weg zu finden, von 4546B zu entkommen und nach Hause zurückzukehren.

Was es mit „Subnautica: Below Zero“ auf sich hat, verrät euch der angehängte Trailer.

