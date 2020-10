PS5: Verpackung mit Hinweisen zum Datentransfer

In zweieinhalb Wochen könnt ihr loslegen.

Sony begann in der vergangenen Woche damit, an ausgesuchte Redaktionen PS5-Konsolen zu verschicken. Unter anderem bekam Samit Sarkar von Polygon eine solche Konsole in die Hände. Recht schnell begann er damit, auf Twitter Fotos zu verbreiten, die einen Blick auf die Verpackung der Konsole werfen lassen.

Dabei wurde ein kleines Detail sichtbar, das bisher nicht bekannt war. Auf der Unterseite der Verpackung der Konsole befinden sich Anweisungen, mit denen halbwegs deutlich wird, wie ihr eure Daten von einer PS4 auf eine neue PS5 übertragen könnt. Im Prinzip wurden diese Details schon vor längerer Zeit geteilt . Doch nicht alle Käufer der PS5 verfolgen im Netz die Meldungen zur Next-Gen-Hardware.

Zugunsten der Übertragung könnt ihr beide Konsolen mit demselben Netzwerk verbinden, ein zusätzliches Laufwerk nutzen oder euch einfach mit demselben PSN-Konto einloggen, das ihr bereits auf der PS4 nutzt. Die Anweisungen auf der Verpackung klingen wie folgt:

Ihr könnt die Daten mit den folgenden Möglichkeiten auf die PS5 übertragen:

Sony weist darauf hin, dass ihr stets darauf achten solltet, dass auf eurer PS5 die neuste Firmware installiert ist.

Das Unternehmen machte in der Vergangenheit mehrfach deutlich, dass der Übergang von der PS4 auf die PS5 für die Spieler einfacher als gewohnt erfolgen soll. Behilflich ist dabei nicht zuletzt die Abwärtskompatibilität der neuen Konsole. Auch auf der Verpackung der Hardware wird darauf verwiesen, wobei erneut ein Hinweis auf ein System-Update erfolgt.

Erscheinen wird die PS5 hierzulande am 19. November 2020 in zwei Versionen, die 399,99 und 499,99 Euro kosten. Die günstigere Variante kommt ohne Disk-Laufwerk daher. Mehr zur PS5 erfahrt ihr wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht. Nachfolgend könnt ihr einen Blick auf die erwähnte Verpackung der PS5 werfen:

one interesting thing about the PS5 box: instructions for transferring data from a PS4 are printed right on the bottom

and just to close the loop, here’s a shot of the top as well

anyway, look for more coverage ~~~in the future~~~ on Polygon dot com! pic.twitter.com/sgljsJYIm4

— Samit Sarkar (@SamitSarkar) October 23, 2020