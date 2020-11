PS5: DualSense-Mikrofon muss manuell deaktiviert werden

Der DualSense schickt eure privaten Gespräche in die weite Welt.

Der Controller der PS5 wird mit einigen besonderen Features ausgeliefert, darunter die adaptiven Trigger, das haptische Feedback und das eingebaute Mikrofon. Letzteres sorgt in Multiplayer-Sessions dafür, dass euch die Mitspieler hören können.

Spieler, die häufig in Multiplayer-Lobbys unterwegs sind, werden schon das eine oder andere Mal Gespräche mitbekommen haben, die nicht für ihre Ohren gedacht waren. Mit der PS5 und dem dazugehörigen DualSense-Controller könnten derartige Gespräche noch häufiger ins Netz gestreamt werden.

Aktuellen Berichten zufolge ist das Mikrofon des DualSense-Controller in Multiplayer-Sessions stets aktiv, bis ihr es manuell deaktiviert. Solltet ihr nicht darauf achten, werden eure privaten Gespräche unter Umständen von mehreren Spielern verfolgt. Auch Pressevertreter blieben nicht verschont. So schreibt Chandler Wood, der Chefredakteur von PlayStation Lifestyle , dass ein privates Gespräch mit seiner Frau ungewollt von anderen Spielern mitgehört wurde.

„Ich habe dieses Problem heute Morgen bei einer Multiplayer-Vorschau mit anderen Presse- und PR-Mitarbeitern auf meiner PS5 bemerkt. Ich ging in das Matchmaking, legte dann meinen DualSense ab und begann ein Gespräch mit meiner Frau, von dem ich dachte, es würde in der Privatsphäre meines eigenen Hauses stattfinden. Verzweifelte Nachrichten und Anrufe eines Freundes drängten mich, mein Mikro stumm zu schalten, da die Lobby offenbar unser gesamtes Gespräch hören konnte“, so seine Worte.

Auch hatte Wood den Eindruck, dass andere Spieler während der Multiplayer-Sessions vergaßen, das Mikrofon auszuschalten, da Dinge gesagt wurden, die nicht so recht zu den Multiplayer-Gesprächen passten.

Das Problem lässt sich mit einem Tippen auf den kleinen Knopf unterhalb der PS-Taste beheben. Er leuchtet orange auf, um anzuzeigen, dass das Mikrofon stumm geschaltet ist. Dennoch dürfte es bis zu einer dauerhaften Lösung Gespräche in Multiplayer-Sessions geben, die ihr vielleicht nicht hören möchtet. Hierzulande erscheint die neue Sony-Konsole am 19. November 2020.

There is a big, big, big problem with the DualSense built in mic.

Every single PlayStation 5 controller now has a hot mic that is on by default.

This means that unless you manually mute it, you are broadcasting your living room for everyone in a multiplayer lobby to hear.

— Chandler Wood (@FinchStrife) November 11, 2020