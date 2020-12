Cyberpunk 2077: Erstes Update bringt Performance-Modus auf die Xbox Series X

Mit dem ersten Update haben die zuständigen Entwickler von CD Projekt RED bereits eine entscheidende Funktion für New-Gen-Spieler in "Cyberpunk 2077" eingeführt. Auf der Xbox Series X steht nun auch ein Performance-Modus zur Verfügung. Wird dieser auch auf der PlayStation 5 geboten?

CD Projekt REDs in Kürze erscheinendes Action-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ bestimmt aktuell die Schlagzeilen. Mit dem gestrigen Start des Preloads auf der Xbox One und der Xbox Series X haben die Entwickler auch ein erstes umfangreiches Update veröffentlicht. Dabei soll es sich jedoch noch nicht um das finale Launch-Update handeln, das alle Spieler am 10. Dezember 2020 herunterladen dürfen, wenn der heiß erwartete Titel endlich offiziell im Handel erhältlich ist.

Eine stabilere Performance

Nichtsdestotrotz bringt das Update bereits einige neue Funktionen mit sich, die durchaus von Interesse sein dürften. Der Reddit-Nutzer scorpo187 hat nämlich etwas genauer hingeschaut und herausgefunden, dass nach dem Update zusätzliche Einstellungen für das HDR zur Verfügung stehen. Zudem wird auf der Xbox Series X ein Performance-Modus geboten, der dafür sorgen soll, dass „Cyberpunk 2077“ deutlich flüssiger läuft. In der Regel heben die Performance-Modi die Bildrate auf Kosten der Bildauflösung an, aber in diesem Fall sind noch keine konkreten Daten bekannt.

Zudem kann bisher nur spekuliert werden, dass auch die PlayStation 5-Spieler einen entsprechenden Modus nutzen können, wenn sie „Cyberpunk 2077“ über die Abwärtskompatibilität auf der neuen Konsole spielen werden. Da der Preload auf den PlayStation-Plattformen erst am kommenden Dienstag starten wird, scheint auch das entsprechende Update noch nicht veröffentlicht worden zu sein.

Mehr zum Thema: Cyberpunk 2077 – Termin für Preload und Größe des ersten Updates bekannt

Allerdings sollte man nicht vergessen, dass erst im Laufe des kommenden Jahres ein umfangreiches Update für „Cyberpunk 2077“ erscheinen wird, welches das Action-Rollenspiel auch in technischer Hinsicht für die PlayStation 5 und die Xbox Series X aufbereitet. Dieses Upgrade soll für alle Besitzer der PS4- und Xbox One-Versionen von „Cyberpunk 2077“ ohne Zusatzkosten zur Verfügung gestellt werden. Einen konkreten Termin konnte CD Projekt RED bisher nicht für das Upgrade nennen.

Weitere Nachrichten zu „Cyberpunk 2077“ kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken. Sobald die Entwickler offizielle Details zum Performance-Modus, dem Launch-Update und weiteren Verbesserungen enthüllen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

