PS5: Inoffizielle „30th Anniversary of Playstation“-Edition im PS2-Look

So sieht der Entwurf aus. (via Reddit u/whattheefth)

Dank der abnehmbaren Seitenteile lässt sich das Design der PS5 recht unproblematisch anpassen, sobald die nötigen Zubehörprodukte den Handel erreichen. Sony gab bisher keine Pläne für offizielle Faceplates bekannt. Und Unternehmen, die diesen Part übernehmen wollten, bekamen Post von Sonys Rechtsabteilung.

Doch auch die Veröffentlichung von Sondermodellen der PS5 ist sehr wahrscheinlich. Wie beispielsweise eine „30th Anniversary of Playstation“-Edition im Look der PS2 aussehen könnte, zeigt ein Reddit-User. Bei seinem Entwurf beeindruckt die Konsole nicht nur mit einem matten Schwarz und einem farbigen PS-Logo. Auch wurden die Buttons des DualSense mit farbigen Symbolen versehen, was beim Standard-DualSense nicht der Fall ist.

Nach einem Klick auf diesen Link könnt ihr euch die Bilder aus dem Reddit-Post anschauen.

Auch wenn das gezeigte Modell auf reichlich Zustimmung stieß, ist es nicht für den Verkauf gedacht. Der Reddit-User machte es sich ohne wirtschaftliche Interessen zur Aufgabe, verschiedene Designelemente der PS2 zu verarbeiten.

„Es war eine Herausforderung, nach subtilen Wegen zu suchen, um Elemente der PS2-Designsprache hinzuzufügen, ohne dass sie das Design der PS5 überwältigen. Ich bin sicher, dass es in den richtigen Händen weiter verbessert werden kann“, so seine Worte.

Wann kommen offizielle Sondermodelle?

Unklar ist nach wie vor, wann die PS5 in zusätzlichen Designs gekauft werden kann. Dass es eine gewisse Nachfrage gibt, verdeutlichte das Feedback der vergangenen Monate. Zudem machten es sich viele Besitzer der PS5 zur Aufgabe, die Seitenteile ihrer Konsole in Eigenregie zu gestalten – so zu sehen beispielsweise in dieser Meldung.

Veröffentlicht wurde die PS5 im November dieses Jahres in zwei Versionen, darunter das Standardmodell und die PS5 Digital Edition. Schon vor der Markteinführung erfolgte ein Ausverkauf, was die Preise auf eBay und Co vierstellige Beträge erreichen ließ. Nach Weihnachten bzw. im neuen Jahr möchte Sony zügig für Nachschub sorgen.

Wie gefällt euch die inoffizielle „30th Anniversary of Playstation“-Edition der PlayStation 5? Würdet ihr sie kaufen?

