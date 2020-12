Resident Evil: Dreharbeiten des Film-Reboots abgeschlossen – Kinostart bekannt

Die Dreharbeiten zum neuen "Resident Evil"-Film wurden erfolgreich abgeschlossen. Zudem wissen wir nun, wann der Film in die Kinos kommen wird. Am 9. September 2021 soll es soweit sein.

Mit dem neuen "Resident Evil"-Film möchte man zum Ursprung der Serie zurückkehren.

Über Twitter bestätigte Sony Pictures, dass die Dreharbeiten zum Film-Reboot von „Resident Evil“ bereits abgeschlossen sind. Insgesamt dauerten die Filmaufnahmen knapp zweieinhalb Monate. Auch das Datum des Kinostarts ist nun bekannt: Auf der offiziellen Webseite von Constantin Film wurde als Startdatum der 9. September 2021 angegeben.

Die Regie übernimmt der Brite Johannes Roberts, der in der Vergangenheit schon an zahlreichen Horrorfilmen gearbeitet hat. Bei der Bekanntgabe des Films teilte er mit, dass er zu den Wurzeln der Serie zurückkehren möchte und die furchterregende Erfahrung der ersten beiden Teilen vermitteln möchte. Im Film soll eine bodenständige und menschliche Geschichte über eine sterbende amerikanische Kleinstadt erzählt werden. Diese soll sich für die Zuschauer nachvollziehbar und auch bedeutsam anfühlen.

Fast alle Serien-Veteranen sind mit am Start

Zahlreiche bekannte Charaktere werden im Film ihren Auftritt haben. Darunter Chris Redfield, seine Schwester Claire, Jill Valentine, Leon Scott Kennedy, Albert Wesker und William Birkin.

Im vergangenen Monat sind ein paar Bilder von den Dreharbeiten veröffentlicht worden. Dort sehen wir den Helikopter der S.T.A.R.S und die schaurige Umgebung des Spencer-Anwesens. Falls ihr die Fotos noch nicht gesehen habt, könnt ihr dies hier nachholen:

Neben dem Kinofilm wird auch an einer CGI-Serie gearbeitet. Diese trägt den Namen „Resident Evil: Infinite Darkness“ und stellt mit Leon S. Kennedy und Claire Redfield die Protagonisten des zweiten Teils in den Mittelpunkt. Zusätzlich befindet sich eine achtteilige Live-Action-Serie in Arbeit, in der die Töchter von Albert Wesker im Fokus stehen. Beide Serien sollen im kommenden Jahr auf Netflix ausgestrahlt werden.

