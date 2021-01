Ratchet & Clank Rift Apart: Umstieg auf die PS5 laut Entwickler „ein Paradigmenwechsel“

"Ratchet & Clank: Rift Apart" erscheint im Laufe des aktuellen Jahres.

Einer der meisterwartesten PlayStation-Titel in diesem Jahr ist sicherlich „Ratchet & Clank: Rift Apart“. Der Action-Platformer wird nach „Spider-Man: Miles Morales“ bereits der zweite Titel aus dem Hause Insomniac Games sein, der für die PS5 erscheint. Allerdings wird das neueste Abenteuer von Ratchet & Clank im Gegensatz zum Spider-Man-Ableger ausschließlich für Sonys neue Konsole verfügbar sein.

Auf Gamesradar ist jetzt ein neues Interview veröffentlicht worden, in dem sich der zuständige Kreativdirektor namens Marcus Smith zur Entwicklung äußert. Dort teilte er unter anderem mit, dass die PS5 sich wie ein Paradigmenwechsel anfühle.

„Es war ein unglaublich lohnender Prozess, bei dem wir gelernt haben, uns von veralteten Best Practices zu trennen, die aufgrund von Beschränkungen der Ladezeiten eingeführt wurden. Während sich neue Hardware so oft wie ein Upgrade für die Optik allein anfühlt, war die Arbeit auf der PS5 ein Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie wir alle Dinge tun, vom fast sofortigen Laden der Level bis zum 3D-Audio-Design und einem enormen Sprung in der Optik“, schwärmt Smith von der Sony-Konsole.

Der leitende Entwickler blickt optimistisch in die Zukunft: „Es ist aufregend zu denken, dass wir noch so früh im Lebenszyklus sind und jeder gerade mal an der Oberfläche dessen kratzt, was machbar ist. Es ist so aufregend zu wissen, dass es nur noch verrückter werden wird!“

Jede Waffe soll sich komplett anders anfühlen

Im weiteren Verlauf des Interviews erzählte Smith, wie der DualSense-Controller in „Ratchet & Clank: Rift Apart“ eingesetzt wird: „Die Waffen stehen immer im Vordergrund der Ratchet & Clank-Erfahrung und der DualSense gibt uns mächtige neue Werkzeuge, um die einzigartige Persönlichkeit jeder Waffe noch weiter auszubauen. Wir kombinieren Haptik mit dem Controller-Lautsprecher, damit sich der physische Aspekt des Abfeuerns einer Waffe deutlich strukturiert und glaubwürdig anfühlt.“

Laut Smith sei gerade die Ausdruckskraft des Controllers sehr wertvoll, da alle Waffen unterschiedlich aussehen und sich anders anfühlen. Deshalb wäre es nicht gerade überzeugend, wenn sie sich alle ähnlich anhören würden.

Adaptive Trigger sorgen für zusätzliche Funktionen

Auch auf die adaptiven Trigger ging der Kreativdirektor ausführlich ein: „Die adaptiven Trigger geben uns nicht nur einen weiteren Mechanismus an die Hand, damit sich die Waffen einzigartig anfühlen, sondern ermöglichen in einigen Fällen auch zusätzliche Funktionen. Durch teilweises Ziehen des Abzugs oder durch das Abfedern des Abzugs können wir den Waffenfunktionen Feinheiten hinzufügen, die vorher einfach nicht möglich waren, da der Abzug selbst kein Feedback geben konnte.“

Als Beispiel nannte er die Burst-Pistole, die durch das Betätigen des Abzugs bis zu einem mittleren Schwellenwert eine hohe Präzision besitzt. Wenn ihr den Abzug komplett durchdrückt, schießt ihr zwar schneller, opfert dafür aber eure Treffergenauigkeit.

Das Unterbringen dieser sekundären Funktion erscheint sinnvoller, als wenn der Spieler dafür verschiedene Tasten betätigen muss. Es sei dadurch einfacher, während eines Kampfes in einen Flow-Zustand zu kommen und fortgeschrittene Gameplay-Elemente einzusetzen, ohne sich dabei auf die Steuerung konzentrieren zu müssen.

Wann genau „Ratchet & Clank: Rift Apart“ in den Handel kommt, ist noch unbekannt. Sobald uns neue Informationen zum Release-Termin oder allgemein zum Spiel vorliegen, werden wir schnellstmöglich darüber berichten.

