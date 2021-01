Dragon Age 4: Neues Artwork zeigt einen Bogenschützen

"Dragon Age 4" erscheint frühestens 2022.

Aktuell wird bei BioWare nicht nur fieberhaft an der Überarbeitung des technisch wie spielerisch enttäuschenden Loot-Shooters „Anthem“ gearbeitet.

Darüber hinaus befindet sich seit einer ganzen Weile das Rollenspiel „Dragon Age 4“ in Entwicklung, zu dem bisher allerdings noch nicht allzu viele Details genannt wurden. Quasi als kleines Trostpflaster brachte Christian Dailey, Studio-Leiter von BioWare Austin, via Twitter ein frisches Artwork zu „Dragon Age 4“ in Umlauf. Dieses zeigt einen Bogenschützen in Aktion.

Da sich die kreativen Köpfe von BioWare mit konkreten Informationen weiter vornehm zurückhalten, kann aktuell nur spekuliert werden, welche Abenteuer uns in „Dragon Age 4“ bevorstehen. Ende 2019 könnte das Studio mit einem entsprechenden Teaser aber bereits angedeutet haben, dass unser Weg im nächsten Kapitel der „Dragon Age“-Saga in die Provinz Tevinter führt.

Da sich der dekadente Adel des Landes nach wie vor weigert, die Sklaverei abzuschaffen, wird Tevinter von allen anderen modernen Nationen in der Welt von „Dragon Age“ verachtet und gemieden. Gleichzeitig fungiert die Region als Zentrum des Schwarzhandels, des Schmuggels und des Sklavenhandels. Vor möglichen Angriffen seiner Nachbarn schützt sich Tevinter mit einer mächtigen Streitmacht.

Unklar ist weiterhin, wann und für welche Plattformen „Dragon Age 4“ veröffentlicht wird. Fest steht laut dem verantwortlichen Publisher Electronic Arts bisher nur, dass wir nicht vor April 2022 mit einem Release des Fantasy-Abenteuers rechnen sollten.

Just wanted to say Happy New Year to everyone. I hope all are safe and well. Here’s to new beginnings… 🏹💘🏹🐲🐉🐲 pic.twitter.com/Hy22jd0swl

— Christian Dailey (@ChristianDailey) January 8, 2021