Riders Republic: Ubisoft verschiebt die Veröffentlichung

"Riders Republic" kommt später im Jahr auf den Markt.

Ubisoft hat auf Twitter mitgeteilt, dass der Launch von „Riders Republic“ verschoben wurde. Bisherigen Planungen zufolge sollte der Extremsport-Sandbox-Titel am 25. Februar 2021 für Konsolen und PC veröffentlicht werden. Doch daraus wird nichts. Inzwischen geht Ubisoft von einem Launch „später im Jahr“ aus.

Statement von Ubisoft

„Heute möchten wir euch mitteilen, dass wir die Entscheidung getroffen haben, die Veröffentlichung auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr zu verschieben“, so Ubisoft. „Diese zusätzliche Zeit wird es unserem leidenschaftlichen Team ermöglichen, unseren Spielern das beste, spaßbringende Erlebnis zu liefern. Vielen Dank für eure Unterstützung und euer Verständnis. Bleibt unversehrt und macht euch bereit, bald am Wahnsinn von Riders Republic teilzunehmen.“

„Riders Republic“ wurde im September des vergangenen Jahres auf dem Ubisoft Forward-Event angekündigt und wird den Spielern ein kostenloses Upgrade von der PS4- auf die PS5-Version bieten. Das Spiel sieht anhand der ersten Screenshots vielversprechend aus. Doch seit der Enthüllung im vergangenen Jahr war von „Riders Republic“ nicht mehr viel zu sehen.

„Wir versprachen einen actiongeladenen Outdoor-Sportpark, gefüllt mit Massenrennen mit mehr als 50 anderen Riders auf Next-Gen-Konsolen, einer Vielzahl von unterschiedlichen Aktivitäten und wahnsinnigen Stunts. Wir können es kaum erwarten, dass ihr unsere lebendige Welt durchqueren und eure eigene Rider-Fantasie auslebt“, so Ubisoft im weiteren Statement zur Verschiebung.

„Riders Republic“ wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC (via Epic Games Store & Ubisoft Store) sowie Google Stadia entwickelt. Neben den Standardversionen werden die üblichen Gold- sowie Ultimate Editionen verkauft. Mehr zu diesen Editions und zum Spiel ansich erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

