Hitman 3: Raytracing für PS5 und Xbox Series X/S kommt

"Hitman 3" soll in den kommenden Wochen und Monaten weiter ausgebaut und verbessert werden. Unter anderem steht die Integration des Raytracing-Supports in die Konsolenversion bevor. Das lässt sich dem offiziellen Xbox-Blog entnehmen.

"Hitman 3" verweilt seit dieser Woche im Handel.

IO Interactive hat bestätigt, dass die Konsolenversion von „Hitman 3“ einen Raytracing-Support erhält. Dieses Feature wurde schon vor einigen Wochen für den PC bestätigt. Einen Termin gibt es bislang nicht.

Raytracing-Support in Arbeit

„Wir sehen Hitman als ständig wachsendes Spiel“, so die Entwickler in einem neuen Statement. „Der offizielle Launch am 20. Januar war also erst der Anfang einer Reise, die durch die regelmäßige Ergänzung neuer Features fortgesetzt wird. Es ist großartig, dass die GPU von Xbox Series X/S Ray-Tracing unterstützt. Wir haben bereits damit begonnen, an der Technologie für das Rendering unserer Glacier Engine zu arbeiten. Sobald diese einsatzbereit ist, werden wir sie auf die Hardware von Xbox Series X/S bringen.“

Sicherlich habt ihr bemerkt, dass die PS5 in diesem Statement nicht erwähnt wird. Doch keine Panik: Veröffentlicht wurde die Aussage auf dem offiziellen Xbox Blog. Da im umgekehrten Fall die Xbox auch auf dem PlayStation Blog keine Erwähnung findet, kann im Grunde davon ausgegangen werden, dass die Ankündigung des Raytracing-Support für beide Konsolen gilt.

„Hitman 3“ kam in dieser Woche in den Handel und konnte die Tester weitgehend überzeugen. In unserem Review kam Sven zu dem Schluss, dass „Hitman 3“ trotz kleinerer Mängel ein herausragendes Spiel und der erste Hit des noch jungen Videospiel-Jahres 2021 wurde.

„Es ist die ultimative Stealth-Sandbox, die von euch Geduld verlangt und euch im Gegenzug mit einem mordsmäßigen Spaß belohnt. In diesem Sinne: Happy Hunting, Agents“, so seine weiteren Worte.

„Hitman 3“ kam für Konsolen und PC auf den Markt. Der Titel lässt euch nicht weniger als sechs zum Teil exotische Locations besuchen, in denen ihr eure Killerinstinkte bis zur Perfektion schärfen könnt. Mehr zum neusten Spiel von IO Interactive erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht zu „Hitman 3“.

