Gran Turismo 7: Soll zum Umfang der traditionellen Spiele zurückkehren

Kazunori Yamauchi hat sich in einem Interview zum kommenden "Gran Turismo 7" geäußert. Laut seiner Aussage könnt ihr ein Rennspiel erwarten, das den Umfang der traditionellen Spiele erreichen wird.

"Gran Turismo 7" soll sich an den ersten Teilen der Serie orientieren, aber auch Elemente von "Gran Turismo Sport" enthalten.

Sony und Polyphony Digital verfolgen das Ziel, in diesem Jahr ein neues „Gran Turismo“ auf den Markt zu bringen. Ob „Gran Turismo 7“ den angestrebten Zeitplan einhalten wird, bleibt abzuwarten. Allerdings könnt ihr euch auf ein Rennspiel einstellen, das wieder zu den Wurzeln der Reihe zurückkehren wird. Mit „Gran Turismo Sport“, das mittlerweile auf 9,5 Millionen Spieler kommt, konzentrierten sich die Entwickler auf einen kompetitiven Ansatz.

Fans älterer Spiele können sich nostalgisch fühlen

„Gran Turismo 7“ soll zum vollen Umfang der traditionellen „Gran Turismo“-Titel zurückkehren, wie wir sie von den ersten Teilen der Reihe gewohnt sind. Darauf verwies der Polyphony Digital-Präsident Kazunori Yamauchi in einem kürzlich veröffentlichten Interview mit Octane . Laut seiner Einschätzung könnte sich das Rennspiel für Fans der älteren Teile der Serie sogar nostalgisch anfühlen.

„Wir sehen Gran Turismo als einen Avantgarde-Titel und haben bewusst mit jedem Generationswechsel neue Herausforderungen eingebaut“, so Yamauchi. „Deshalb hat jede Serie ihre eigenen Fans. Aber manchmal kommen die Änderungen für die Benutzer überraschend. Mit Gran Turismo Sport, das aktuell erhältlich ist, haben wir zum Beispiel als ersten Online-Titel eine vollwertige eSports-Herausforderung angenommen, was einige Leute vielleicht als bizarr empfunden haben. Wir haben dadurch 9,5 Millionen Nutzer gewonnen, aber es hat sich nicht von Anfang an wie verrückt verkauft – vielmehr wuchs die Wertschätzung allmählich und die Unterstützung nahm im Laufe von drei Jahren zu.“

„Ich denke, mit Gran Turismo Sport konnten wir unser ziemlich ehrgeiziges Design erreichen. Deshalb übernehmen wir mit Gran Turismo 7 Elemente, die wir in Gran Turismo Sport herausgebracht haben, wie z. B. Meisterschaften. Gleichzeitig kehren wir zu einem traditionellen, umfassenden Erlebnis wie bei Gran Turismo 1 und 4 zurück, um das beste Gran Turismo zu bieten. Fans des alten Gran Turismo werden sich also vielleicht etwas nostalgisch fühlen“, so seine weiteren Worte.

Wann genau „Gran Turismo 7“ auf den Markt kommen wird, ist nach wie vor unklar. Letztendlich möchte Polyphony Digital dank der Konzentration auf die PS5 die bestmögliche Version des Rennspiels herausbringen. Mehr zu „Gran Turismo 7“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

