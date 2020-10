Gran Turismo 7: Release früher als gedacht? Coming-Soon-Video von Sony

Ein offizieller Release-Termin wurde bisher nicht genannt.

Vor einigen Tagen nannte Amazon für „Gran Turismo 7“ einen Termin. Das Unternehmen ging mehr oder weniger davon, aus, dass das Rennspiel am 12. November 2020 den hiesigen Markt erreichen wird. Es handelte sich natürlich um einen Fehler. Mittlerweile steht dort: „Dieser Artikel erscheint am 31. Dezember 2021“.

Die neue Angabe ist ein simpler Platzhalter und bedeutet, dass „Gran Turismo 7“ voraussichtlich irgendwann im kommenden Jahr auf den Markt kommen wird. Es könnte im Januar passieren, aber auch im Dezember, wobei das gewählte Platzhalter-Datum für einen Launch im vierten Quartal des kommenden Jahres sprechen könnte. Allzu viel wird allerdings auch Amazon nicht wissen.

Coming Soon im neuen Video

Schlauer dürften Sony und Polyphony Digital sein. Und tatsächlich tauchte auf dem offiziellen Facebook-Kanal der „Gran Turismo“-Reihe vor einigen Stunden ein Trailer auf, der den Titel „GT7… Coming Soon“ trägt. Demnach ist „Gran Turismo 7“ demnächst erhältlich.

Doch was bedeutet das? Auf die Goldwaage sollten die Worte nicht gelegt werden. In diesem Jahr wird das Rennspiel wahrscheinlich nicht mehr erscheinen. Bisher wurden keinerlei Marketingmaßnahmen gestartet und ein Zugpferd wie „Gran Turismo 7“ wirkt in einem Zeitraum, in dem aufgrund des Ausverkaufs ohnehin keine PS5 gekauft werden kann, wie verschwendetes Pulver.

Doch ein Launch in den ersten Monaten des kommenden Jahres könnte das Portfolio merklich stärken. Und im Bundle mit einer PS5 dürfte der Absatz der Konsole weiteren Rückenwind bekommen. Richtig ist aber auch: Traditionell lassen die Spiele der „Gran Turismo“-Reihe eher länger als kürzer auf sich warten. Letztendlich wird sich in den kommenden Monaten oder Jahren zeigen, was „Coming Soon“ in diesem Fall wirklich bedeutet.

Nach dem Launch soll „Gran Turismo 7“ sämtliche Vorteile der PS5 voll ausnutzen. Dazu zählen die 4K-Auflösung, 60 FPS und natürlich die Features des DualSense-Controllers. Das haptischem Feedback und die adaptiven Trigger dürften beispielsweise für ein besseres Fahrbahngefühl sorgen und auch die Bremsvorgänge intuitiver gestalten.

Nachfolgend seht ihr das Coming-Soon-Video zu „Gran Turismo 7“:

