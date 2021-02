God of War: PS5-Update verbessert Draw Distance und Ladezeiten – Videovergleich

"God of War" kann auf der PS5 gespielt werden. Und seit der jüngsten Aktualisierung macht das Kratos-Abenteuer auf der New-Gen-Konsole einen noch besseren Eindruck. Ein Videovergleich liefert ein paar Einblicke.

"God of War" unterstützt die Abwärtskompatibilität der PS5.

„God of War“ bekam in dieser Woche ein PS5-Update spendiert. Es sollte nicht mit einem New-Gen-Upgrade verwechselt werden. Doch der Download sorgte dafür, dass der PS4-Titel auf der PS5 eine bessere Figur macht.

Mehr als nur eine bessere Framerate

Mit dem Update wurde nicht nur die 30 FPS-Beschränkung entfernt. Auch verdeutlicht ein unten eingebundenes Analysevideo, dass sowohl die Draw Distance, also die maximale Entfernung der sichtbaren Objekte, als auch die Ladezeiten vom PS5-Patch profitieren konnten.

Im Resetera-Forum wurden die folgenden Erkenntnisse zusammengefasst:

Die Funktionalität des Patches besteht im Wesentlichen darin, die 30 FPS-Beschränkung vom Auflösungsmodus der PS4 Pro zu entfernen, um auf der PS5 konstante 60 FPS zu erhalten.

Das Spiel läuft weiterhin im Abwärtskompatibilitätsmodus. Es handelt sich nicht um eine native Portierung für PS5.

Die Auflösung bleibt die gleiche wie auf der PS4 Pro, 3840x2160p mit Checkerboard.

Die Draw Distance wurde auf der PS5 verbessert. Zuvor war sie im Vergleich zur PS4 etwas minderwertig.

Die Ladezeiten beim Starten eines Spiels wurden verbessert. Die Schnellreise behält die gleichen Zeiten in Bezug auf die vorherige Version bei.

Eine vollständige PS5-Version habt ihr nach der Aktualisierung von „God of War“ zwar noch immer nicht. Allerdings ist Besserung in Sicht. Unter der Bezeichnung „God of War Ragnarok“ entsteht seit einiger Zeit ein neues Spiel, das auf die Fähigkeiten der PlayStation 5 zugeschnitten wird. Aber auch eine zusätzliche PS4-Version scheint im Bereich des Möglichen zu sein.

Nachfolgend könnt ihr einen Blick auf das anfangs erwähnte Analysevideo werfen, in dem das Spiel auf der PS4 und PS5 läuft. Mehr zu „God of War“ ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

