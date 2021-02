DualSense: Neues Patent deutet Aufsatz für Back-Button-Erweiterung an

DualSense: Der neue Controller der PS5.

Sicherlich auch als Antwort auf den Xbox Elite Controller und ähnliche Gaming-Pads veröffentlichte Sony Interactive Entertainment seinerzeit eine Back-Button-Erweiterung für den DualShock 4.

Diese konnte auf der Rückseite des PlayStation 4-Controllers angebracht werden. Durch die Erweiterung wurde den Spielern die Möglichkeit geboten, den DualShock 4 durch frei programmierbare Tasten zu erweitern. Aktuellen Gerüchten zufolge könnte der DualSense-Controller der PS5 eine ähnliche Erweiterung spendiert bekommen. Dies lässt zumindest ein neues Patent von Sony Interactive Entertainment vermuten, das nun den Weg an die Öffentlichkeit fand.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus

In der Beschreibung des besagten Patents heißt es: „Ein Controller-Add-On enthält ein Gehäuse, das mechanisch mit einem Gamecontroller-Körper gekoppelt ist. Eine anpassungsfähige Oberfläche des Gehäuses ist so konfiguriert, dass sie mit einer Unterseite des Körpers des Gamecontrollers übereinstimmt. Mehrere mit dem Gehäuse gekoppelte Knöpfe befinden sich gegenüber der anpassungsfähigen Oberfläche. Eine mit dem Gehäuse gekoppelte Controller-Schnittstelle ist so konfiguriert, dass sie kommunikativ mit der Vielzahl von Tasten an den Game-Controller gekoppelt ist.“

Und weiter: „Schaltflächen im Add-On können mithilfe benutzerdefinierter Voreinstellungen für die Tastenzuordnung Controller-Schaltflächen zugeordnet werden. Eine Tastenbelegung kann anzeigen, dass eine ausgewählte Voreinstellung während eines Schaltvorgangs ausgeblendet werden soll. Beim Empfang einer Schaltvorgangseingabe wird die ausgewählte Voreinstellung während des Schaltvorgangs übersprungen.“

Da eine offizielle Ankündigung noch aussteht, bleibt abzuwarten, ob und wann der DualSense in der Tat mit einer Backbutton-Erweiterung bedacht wird. Sollten sich diesbezüglich konkrete Details ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

