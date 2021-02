PlayStation Gear Store: Sony startet Merchandise-Shop in Deutschland

Sony hat den PlayStation Gear Store in Deutschland und einigen weiteren europäischen Ländern wiedereröffnet. Der PS5-Hersteller bietet dort Merchandise zu verschiedenen PlayStation-Marken an.

Der Gear-Shop bietet jede Menge PlayStation-Merchandise.

Sony hat in einigen Regionen den digitalen PlayStation Gear Store wiedereröffnet. Dazu zählen Deutschland, Österreich und weitere europäische Länder. Der Online-Shop, der hier verlinkt ist, bietet zahlreiche Merchandise-Artikel rund um die PlayStation-Marke. Dazu zählen unter anderem Kleidung, Dekoration, Tassen, Becher und Flaschen.

Auch sind verschiedene Spielemarken von Sony Interactive Entertainment als Fanartikel vertreten. Als Beispiele können die Merchandise-Marke von Guerilla Games namens Horizon Raw Materials genannt werden.

„Neben bereits veröffentlichten Artikeln wie dem Bildroman Der Sunhawk oder dem Brettspiel zu Horizon Zero Dawn stehen auch komplett neue Gegenstände bereit wie Thermobecher, Wasserflaschen oder T-Shirts zu Horizon Forbidden West“, so Sony in der heutigen Ankündigung.

Bomberjacke, Rucksack und mehr

Zu den weiteren Artikeln im PlayStation Gear Store zählen außerdem eine PS5-inspirierte gesteppte Bomberjacke, ein Semi-Crop-Sweatshirt, ein PlayStation-Rucksack inspiriert vom Original-Logo, ein „Ghost of Tsushima“-Hoodie sowie ein aufgerautes Kratos-T-Shirt. Auf dem PlayStation Blog werden einige der Produkte etwas näher vorgestellt.

„Der PlayStation Gear Store ist für Fans in Österreich, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich jetzt die zentrale Anlaufstelle für eine große Auswahl an Artikeln im PlayStation-Stil“, so Sony. „Neben PlayStation-Produkten haben wir eng mit unseren Studios zusammengearbeitet, um einige unserer beliebten Spiele in euren Alltag zu integrieren.“

Eines könnt ihr im Gear Shop nicht kaufen: Eine PS5. Die Konsole ist seit Monaten quasi ausverkauft. Nur hin und wieder sind größere Online-Shops in der Lage, eine geringe Menge der Hardware anzubieten. Dazu zählte zuletzt Euronics.

