13 Sentinels Aegis Rim: Atlus nennt die aktuellen Verkaufszahlen – Update

Update vom 12. März 2021: Einmal mehr hat Atlus die aktuellsten Verkaufszahlen zu „13 Sentinels: Aegis Rim“ enthüllt. Demnach könnte das Rollenspiel bis zum 12. März 2021 mehr als 400.000 verkaufte Einheiten erzielen.

Ursprüngliche Nachricht vom 2. Januar 2021: Im vergangenen September veröffentlichten SEGA Europe, Atlus und Vanillaware das 2D-Action-Rollenspiel „13 Sentinels: Aegis Rim“ für die PlayStation 4. Das Spiel konnte einen Kritikerschnitt von 86 Punkten erzielen und sich schnell zu einem der Geheimtipps des letzten Jahres mausern.

Weiterhin ein Geheimtipp

Nun haben die Verantwortlichen von Atlus auch die aktuellsten Verkaufszahlen genannt. Demnach konnte „13 Sentinels: Aegis Rim“ mehr als 300.000 verkaufte Einheiten erzielen, womit es weiterhin ein absoluter Nischentitel bleibt. Die Kritiker waren unter anderem von der vielschichtigen Geschichte begeistert, die in einem Atemzug mit dem Action-Rollenspiel „NieR: Automata“ genannt wird.

In „13 Sentinels: Aegis Rim“ greifen gewaltige Kaiju die Stadt an, weshalb die Spieler in die Rolle der Sentinels schlüpfen. Daraufhin steigen sie in Mechsuits, um gegen diese Monster zu kämpfen und die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren. Insgesamt 13 miteinander verwobene Geschichten erschaffen ein Gesamtbild, das die Wahrheit hinter den Geschehnissen aufdeckt und verrät, wer die Kaiju auf die Stadt gehetzt hat.

Die verantwortlichen Entwickler von Vanillaware konnten sich bereits in der Vergangenheit mit Titeln wie „Odin Sphere: Leifthrasir“ und „Dragon’s Crown“ einen Namen machen. Mit „13 Sentinels: Aegis Rim“ konnten sie ein weiteres Mal zahlreiche Preise abräumen.

