Deathloop: Waffen des PS5-Actionspiels im Gameplay-Video

In "Deathloop" bekommt ihr es mit Zeitschleifen zu tun.

„Detahloop“ nähert sich der Veröffentlichung. Erscheinen wird der Titel am 21. Mai 2021 für PlayStation 5 und PC. Im Vorfeld könnt ihr euch ein neues Video anschauen, das euch mit dem Gameplay vertraut macht. Es steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit.

Verschiedene Waffen im Fokus

Veröffentlicht wurde das Gameplay-Video zu „Deathloop“ von Game Informer. In den Mittelpunkt des rund vier Minuten langen Clips rücken die Waffen, auf die ihr im Spielverlauf einen Zugriff habt, darunter die PT-6 Spiker, die Rapier, die Strelak 50-50 und die Heritage Gun. Aber auch verschiedene Umgebungen und Gameplay-Mechaniken bekommt ihr zu Gesicht.

„Deathloop“ erscheint auf den Konsolen zunächst exklusiv für die PS5 – trotz der Übernahme von Bethesda durch Microsoft. Die Zeitexklusivität des Titels endet nach einem Jahr, sodass davon ausgegangen werden kann, dass „Deathloop“ im Mai 2022 im Xbox Game Pass landen wird.

Auf der PS5 profitiert „Deathloop“ allerdings von den besonderen Features des DualSense-Controllers, was vor allem für das Feeling der Waffen gilt. So soll sich jede Waffe in euren Händen anders anfühlen. Das gilt laut Hersteller für die Art und Weise, wie sie abgefeuert oder geschwungen wird. Doch auch beim Nachladeverhalten oder beim Aufschlag auf ihr Ziel machen sich die Waffen unterschiedlich bemerkbar. Weitere Details dazu erfahrt ihr in dieser Meldung.

Auch zu den Spieldurchläufen wurden jüngst Informationen herausgegeben. Während jeden Tag eine neue Zeitschleife beginnt, sollen die einzelnen Loops nicht exakt gleich aufgebaut sein. Als Beispiel nannten die Entwickler den Hellseher, der von euch ausgeschaltet wird, nachdem er euch an den Kragen wollte. Am nächsten Tag kann er ein Déjà-vu erleben und den zuvor gemachten Fehler vermeiden.

