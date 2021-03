Demon’s Souls: Sony soll an einem Kinofilm arbeiten – Gerücht

Aktuellen Gerüchten zufolge soll Sony an einer groß angelegten Verfilmung des düsteren Action-Rollenspiels "Demon's Souls" arbeiten. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

Findet "Demon's Souls" den Weg auf die große Leinwand?

Zu den größten und gleichzeitig erfolgreichsten Launch-Titeln der PlayStation 5 gehörte das Remake zum düsteren Action-Rollenspiel „Demon’s Souls“, das bei den Entwicklern von Bluepoint Games entstand.

Aktuellen Berichten zufolge könnte es bei der Neuauflage des gefeierten Fantasy-Abenteuers aber nicht bleiben. Stattdessen machen Gerüchte die Runde, dass Sony an einem Kinofilm zu „Demon’s Souls“ arbeitet. Dies berichtet das Magazin „Giant Freakin Robot“ und bezieht sich bei seinen Angaben auf einen Insider, der sich in der Vergangenheit schon öfter als verlässliche Quelle einen Namen gemacht haben soll.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Nähere Details wurden aber weder zur vermeintlichen „Demon’s Souls“-Verfilmung noch zum angeblichen Insider an sich genannt. Erschwerend kommt hinzu, dass eine offizielle Stellungnahme beziehungsweise Bestätigung seitens Sony noch aussteht. Auszuschließen wäre ein „Demon’s Souls“-Film zumindest nicht, da Sony in der Vergangenheit mehrfach bekräftigte, hauseigenen Marken den Weg in die Welt der Filme ebnen zu wollen.

Zum Thema: The Last of Us: TV-Serie soll sich weitestgehend am ersten Spiel orientieren

Aktuell wird unter anderem an einem Kinofilm zu „Uncharted“, einer HBO-Serie zu „The Last of Us“ und einer TV-Serie zu „Twisted Metal“ gearbeitet. Sollte Sony Stellung zu den aktuellen Gerüchten um die „Demon’s Souls“-Verfilmung beziehen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den neuesten Stand der Dinge.

Quelle: We Got This Covered

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Demon's Souls