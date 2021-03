Amnesia Rebirth: Adventure-Mode reduziert den Horror

In den kommenden Wochen wird die PlayStation 4-Version von "Amnesia: Rebirth" mit einem Update versehen, das den Adventure-Modus mit sich bringt. Dieser wird den Horror reduzieren und es den Spielern ermöglichen, sich voll und ganz auf die Geschichte des Horror-Abenteuers zu konzentrieren.

Mit „Amnesia: Rebirth“ stellten die Entwickler von Frictional Games einmal mehr ihr Talent für schaurige Horror-Erfahrungen unter Beweis.

Wie das Studio bekannt gab, steht auf dem PC ein neues Update zu „Amnesia: Rebirth“ bereit, mit dem sich die Entwickler an die Spieler richten, die einfach nur die Geschichte des Titels erleben möchten. Diese werden mit dem (natürlich optionalen) Adventure-Mode bedacht, der alle lebensbedrohlichen Begegnungen mit den Monstern und die visuellen Effekte, die sich negativ auf den Geisteszustand der eigenen Spielfigur auswirken können, aus dem Spiel entfernt.

Entwicklungskosten bisher nicht eingespielt

Wie eingangs erwähnt, steht der Adventure-Mode bisher nur auf dem PC zur Verfügung. Die PlayStation 4-Version von „Amesia: Rebirth“ soll in den nächsten Wochen mit dem Update bedacht werden. Kürzlich sprachen die Macher von Frictional Games über das kommerzielle Abschneiden von „Amnesia: Rebirth“ und wiesen darauf hin, dass der Horror-Titel seine Entwicklungskosten bisher nicht einspielen konnte.

„In Kombination mit zukünftigen Verkaufsereignissen sowie einem größeren Update, an dem wir gerade arbeiten (Neuigkeiten folgen in Kürze), sind wir sicher, dass das Projekt in nicht allzu ferner Zukunft rentabel wird“, hieß es dazu weiter.

