PS4 & PS5: Diese Spieler erscheinen kommenden Woche

In den kommenden Tagen dürfen sich PlayStation-Spieler mal wieder auf Videospiel-Nachschub freuen. Insgesamt erscheinen in der nächsten Woche fünf neue Games.

Nachdem in den letzten Wochen immer eine recht ordentliche Anzahl neuer Spiele für PS4 und PS5 erschienen, geht es in den nächsten Tagen wieder etwas übersichtlicher zu. PlayStation-Fans dürfen sich in der kommenden Woche auf insgesamt fünf neue Games freuen. Welche das genau sind, das möchten wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas näher ansehen.

Lost Words: Beyond the Page (PS4)

Release: 06. April 2021

Nachdem das sympathische Adventure-Game „Lost Words: Beyond the Page“ vergangenes Jahr bereits für Google Stadia veröffentlicht wurde, findet das Spiel nun auch den Weg auf die PlayStation 4. Seinen Hauptfokus legt der Titel dabei Genre-typisch auf seine Story, die aus der Feder von Rhianna Pratchett stammt, die in den letzten Jahren bereits die Drehbücher von Blockbuster-Titeln wie „Tomb Raider“ und „The Rise of the Tomb Raider“ schrieb.

Im Zentrum des Spiels steht die junge Izzy, die das Trauma über den Verlust eines geliebten Menschen verarbeiten muss. Vor allem das Schreiben gibt ihr dabei die Kraft, ihre Trauer zu verarbeiten und sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Für das Gameplay bedeutet dies, dass Spieler mit Izzys Tagebuch interagieren, um so diverse Rätsel zu lösen oder auch kleinere Plattforming-Passagen zu meistern.

Oddworld: Soulstorm (PS4, PS5)

Release: 06. April 2021

Mit „Oddworld: Soulstorm“ meldet sich ein wahrer Videospiel-Klassiker mit einem neuen Ableger zurück – und das zum Start sogar direkt als Teil von Sonys PlayStation Plus-Service. Im neuesten Teil der Reihe übernehmen wir erneut die Kontrolle über Abe, der im Laufe der Story einen Konflikt mit einer furchterregenden neuen Maschinerie erleben muss. Die Macher versprechen eine düstere Geschichte, in der auch der Humor nicht zu kurz kommen soll.

Spielerisch versteht sich das Game als 2,9D-Action-Adventure-Plattformer, den die Entwickler mit einigen RPG-Elementen vermischen. Eine besondere Rolle soll dabei das sogenannte Quarma-System spielen, das auf die Aktionen des Spielers in Echtzeit reagieren und den Ausgang des Abenteuers beeinflussen soll. Insgesamt sollt ihr für den ersten Durchlauf der Geschichte um die 15 Stunden benötigen.

Star Wars: Republic Commando (PS4)

Release: 06. April 2021

Steht euch der Sinn derweil eher nach einem Taktik-Shooter, könnte „Star Wars: Republic Commando“ einen genaueren Blick wert sein, das erstmals für die PlayStation 4 erscheint. Die Story des ursprünglich bereits 2005 veröffentlichten Games wirft euch mitten hinein in die Hochzeit der Klonkriege und lässt euch die Kontrolle über RC-1138, dem Anführer des Delta Squads, eines Elitetrupps von Klonsoldaten, übernehmen.

Eure Aufgabe besteht darin, euer Team zu beschützen sowie natürlich eure Missionen erfolgreich zu beenden. Um dies tun zu können, stehen euch verschiedene Waffen zur Verfügung. Darüber hinaus könnt ihr eurem Squad auch Befehle erteilen, damit sie Türen aufsprengen, Ziele ausschalten oder sich bei euch neu formieren. Die für die Neuauflage verantwortlichen Entwickler von Aspyr gaben zudem an, die Steuerung des Shooter-Klassikers für PS4 und PS5 zu überarbeiten und an die Controller anzupassen.

Cozy Grove (PS4)

Release: 08. April 2021

Die Macher von „Cozy Grove“ bezeichnen ihr charmantes Camping-Game in einem lesenswerten Beitrag im offiziellen PlayStation Blog als eine „tröstliche Oase“. Das Spiel soll dabei nicht nur mit seiner niedlichen Optik, sondern vor allem seiner tiefgreifenden Story überzeugen und euch so mitten ins Geschehen hineinziehen. Darüber hinaus sollen im Laufe des Games, in der ihr die Rolle eines Geistfinders übernehmt und jeden Tag durch den Wald einer Insel streift, auch allerlei Überraschungen auf euch warten.

Spielerisch ließen sich die Entwickler des Titels vor allem von Life-Simulationsspielen inspirieren, in denen Spieler dazu angeregt werden, sich zurückzulehnen und sich durch die Dekoration der Umgebung auszudrücken. Dieses Element versahen die Macher in ihrem Game mit einem kleinen Kniff, denn die Insel wird prozedural generiert, weshalb Spieler sich nie sicher sein können, was sie erwartet. Darüber hinaus sind die Levels zunächst immer farblos und es ist eure Aufgabe, sie durch eure Aktionen wieder richtig erstrahlen zu lassen.

Potion Party (PS4)

Release: 08. April 2021

Mit dem kleinen Game „Potion Party“ kommen in der nächsten Woche auch Freunde von Couch-Koop-Spielen auf ihre Kosten. Hier ist es die Aufgabe des Spielers, einen eigenen Alchemieshop aufzubauen und zu leiten. Ihr müsst dafür Früchte anbauen und diese anschließend verarbeiten, um daraus besondere Tränke herzustellen. Im Gegenzug erhaltet ihr Gold, mit dem ihr wiederum insgesamt elf Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten freischalten könnt.

Dabei geht es jedoch nicht immer friedlich zu. Immer wieder soll euer Laden nämlich von verschiedenen Gegnern angegriffen werden, die Chaos stiften wollen, und die ihr wieder vertreiben müsst. Das Spiel unterstützt dabei einen auch einen Couch-Koop für bis zu vier Spieler, in dem ihr gemeinsam einen Laden aufbauen könnt. Alternativ wird es ebenfalls möglich sein 2 vs. 2 zu spielen, um zu ermitteln, wer den besseren Alchemieshop aufbauen kann.

