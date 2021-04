Square Enix: Mehrere Ankündigungen auf der E3 2021 geplant

Der Präsident von Square Enix verriet in einem Interview, dass sie für die diesjährige E3 mehrere Ankündigungen in petto haben. Die Veranstaltung wird in digitaler Form ausgetragen und findet vom 12. bis zum 15. Juni statt.

Square Enix wird im Juni auf der E3 vertreten sein.

Auch Square Enix wird auf der diesjährigen E3 vertreten sein. Das gab der Präsident des japanischen Videospielunternehmens in einem Interview bekannt.

Welche Projekte enthüllt werden, verriet Yosuke Matsuda natürlich nicht. Möglicherweise wird das Remake von „Final Fantasy VII“ für weitere Plattformen angekündigt, nachdem diesen Monat die Zeitexklusivität für die PlayStation endete.

Auch zu „Final Fantasy XVI“ könnte es Neuigkeiten geben. Eventuell wird sogar der Release-Termin enthüllt, nachdem es in den vergangenen Monaten mehrere Hinweise gab, dass der neue Serien-Ableger schon in diesem Jahr auf den Markt kommt. Zuerst behauptete Gaming-Journalist Jason Schreier, dass sich der Titel bereits seit vier Jahren in Entwicklung befindet. Zudem berichteten wir im Oktober darüber, dass die Basisentwicklung und die Produktion des Szenarios angeblich schon abgeschlossen ist.

Seit heute wissen wir zusätzlich, dass Square Enix in Zusammenarbeit mit dem „NieR“-Director an einem ungewöhnlichen Projekt arbeitet. Dieser Titel könnte ebenfalls auf der E3 enthüllt werden. Ein paar Informationen dazu findet ihr in diesem Artikel.

Ein digitales Comeback

Nachdem die E3 im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde, kehrt die weltbekannte Gaming-Messe dieses Jahr in digitaler Form zurück. vom 12. bis zum 15. Juni werden verschiedenste Entwickler und Publisher neue Projekte zur Schau stellen. Ihr könnt mit namhaften Unternehmen wie Nintendo, Microsoft, Take-Two Interactive, Konami, Ubisoft, Capcom und noch mehr rechnen. Sony Interactive Entertainment wird jedoch nicht dabei sein.

Unter anderem wird der Survival-Shooter „Abandoned“ vorgestellt, der Ende des Jahres für die PS5 erscheinen soll. Auch das Science-Fiction-RPG „Starfield“ könnte präsentiert werden, was zumindest der gut informierte Redakteur Jeff Grubb für wahrscheinlich hält.

