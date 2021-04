Resident Evil Village: Castle-Demo auf PS5 und PS4 (Pro) im Performance-Vergleich

"Resident Evil Village" kommt im Mai auf den Markt.

Am Wochenende ging die Demo von „Resident Evil Village“ in die nächste Runde. Und wie sich der Castle-Abschnitt technisch schlug, zeigt ein Vergleichsvideo, das ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt.

Vergleich zwischen PS4, PS4 Pro und PS5

Im Video zu sehen ist die Castle-Demo von „Resident Evil Village“ auf den Konsolen PS4, PS4 Pro und PS5. Zu Beginn des Clips werden die Auflösungen auf den unterschiedlichen Plattformen miteinander verglichen, wobei im Fall der PS5-Fassung auch das Raytracing berücksichtigt wurde. Die Ergebnisse, die von 1600x900p (PS4) bis hin zu 3840x2160p (PS5 mit Checkerboard) reichen, könnt ihr den Videoszenen entnehmen.

Im weiteren Verlauf werden die Beleuchtungen und Reflektionen miteinander verglichen, wobei das Raytracing punkten kann. Und auch die Framerates sind ein großes Thema. Deutlich wird, dass der 4K-Mode auf der PS4 Pro hinsichtlich der Bildwiederholrate deutlich das Nachsehen hat. Auf der PS5 führt die wahlweise Nutzung von Raytracing zu keinen Einbrüchen.

„Resident Evil Village“ kann seit einiger Zeit vorbestellt werden. Als Boni werden bei teilnehmenden Händlern die folgenden Zusatzinhalte vergeben:

Waffenaccessoire „Mr. Raccoon“

Survival-Set

Resident Evil Village Mini-Soundtrack

Der neuste Ableger der Horror-Serie wird am 7. Mai 2021 für PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt gebracht. Mehr zum Horrorprojekt erfahrt ihr in unserer „Resident Evil Village“-Übersicht. Nachfolgend das anfangs erwähnte Video zur Technik der Demo.

