Resident Evil Village: Launch-Trailer zum neuen Capcom-Horror

Morgen ist ein besonderer Tag für Fans der „Resident Evil“-Reihe, denn Capcoms neustes Werk namens „Resident Evil Village“ kommt auf den Markt. Grund genug, dachte sich der Publisher, um den Launch des Titels mit einem Trailer zu feiern. Den offiziellen Launch-Trailer zur morgigen Veröffentlichung könnt ihr euch weiter unten anschauen.

Erste Test-Wertungen veröffentlicht

Seit gestern werden dieveröffentlicht. Und die Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen. So kommt der Titel basierend auf momentan rund 70 Reviews auf einen Metascore von 84.

VG247 meint beispielsweise: „Für sich genommen hat jeder einzelne Teil des Spiels – wie ein einzelnes Haus, das Dorf selbst, sogar die Art und Weise, wie der Kampf abläuft – seine Probleme. Aber in Kombination ergibt das etwas, das immer noch besonders ist – auch wenn es nicht ganz so brillant ist wie Resident Evil 7 oder 2 Remake.“

Hardcore Gamer: „Als Capcom Resident Evil 7 herausbrachte, erfand der Publisher nicht nur die Resident Evil-Serie neu, sondern auch die Mainstream-Horrorspiele, wie wir sie kennen. Mit einer unglaublichen ersten Hälfte ist Resident Evil Village ein fantastischer und würdiger Nachfolger, auch wenn es sich gegen Ende bedauerlicherweise hinzieht.“

Auch wir haben uns „Resident Evil Village“ angeschaut. Ein Auszug aus dem Fazit: „Begonnen beim turbulenten Einstieg über die erste Begegnung mit der monströsen Lady Dimitrescu bis hin zu einem wilden Bosskampf im Stausee – speziell die ersten zwei Drittel der Geschichte haben uns wirklich gut unterhalten und bringen abwechslungsreiche Kämpfe, motivierende Erkundung, das umfangreiche Upgrade-System und kreative, aber leider etwas zu einfache Puzzlepassagen prima unter einen Hut.“

Erscheinen wird „Resident Evil Village“ am morgigen 7. Mai 2021 für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S. Mehr zum Capcom-Horror, der gar nicht so erschreckend ausfallen soll, erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht zu „Resident Evil Village“.

